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05 Nis 2021 - 20:07- Gündem G: 05 Nis 2021 - 20:11

Valilik saat vererek uyardı: Fırtına geliyor...

Kocaeli Valiliği, salı günü Kocaeli'de meydana gelecek olan kuvvetli rüzgar ve fırtınaya karşı uyardı

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Valilikten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün değerlendirmelerine göre; 06.04.2021 Salı günü Saat 12:00 ile 22:00 saatleri arasında rüzgârın, güney yönlerden İç Ege ile Göller Yöresi'nde kuvvetli (50-70 km/sa), Marmara'nın güneyi ile Kıyı Ege'de fırtına ve zaman zaman kuvvetli fırtına (60-90 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden;

Meydana gelebilecek; ağaç ve direk devrilmesi, soba ve baca gazı kaynaklı zehirlenme riski, çatı uçması ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir."

 

05 Nis 2021 - 20:07 - Gündem

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