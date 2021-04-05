Ruşen Hakkı için yarışan eserlerin birincisi “SUS ŞARKILARI” oldu

Kent hafızasına kazınan, Türk edebiyatının ve şiirinin önemli isimlerinden merhum gazeteci-yazar-şair Ruşen Hakkı’yı unutmayan İzmit Belediyesi, Aydili Sanat Derneği ile birlikte düzenlediği Ruşen Hakkı Şiir Yarışması’nın sonuçlarını açıkladı. 104 başvuru arasından 4 kişinin dereceye girdiği ve üç kişinin mansiyon ödülüne layık görüldüğü yarışmanın kazananı ‘’Sus Şarkıları’’ adlı eseriyle Özlem Turan Dertsiz oldu. Ruşen Hakkı’nın ölüm yıldönümünde düzenlenmesi planlanan yarışmanın ödül töreni, pandemi nedeniyle hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması uygulaması yüzünden 12 Nisan Pazartesi günü yapılacak.

YURT DIŞINDAN BAŞVURU

İzmit Belediye Başkan Yardımcısı Nurettin Bulut, CHP Meclis Üyesi ve ŞARBAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Sarıca, Aydili Sanat Derneği Yönetim Kurulu Başkanı ve Aydili Dergisi Kurucusu Suat Özdemir ile Aydili Sanat Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Ömer Akın’ın hazır bulunduğu İzmit Belediyesi Makam Toplantı Odası’nda heyecanlı bekleyiş son buldu. 15 Şubat 2021 tarihinde başvuruları tamamlanan ve 104 kişinin yarıştığı, yurt dışından da katılımın olduğu Ruşen Hakkı Şiir Yarışması’nın sonuçlarını Ruşen Hakkı’nın meslektaşı olan gazeteci, köşe yazarı jüri üyesi Ruhan Odabaş açıkladı.

BİRİNCİ OLANA 5 BİN LİRA

Ruşen Hakkı Şiir Yarışması’na katılan eserleri jüri üyeleri; şair-yazar Fatma Türk Kuşkaya, gazeteci-şair-yazar Ruhan Odabaş, Türkiye Pen İkinci Başkanı şair-yazar Halil İbrahim Özcan, şair-yazar Çiğdem Sezer ve şair-yazar İhsan Topçu değerlendirdi. Birinciye 5 bin, ikinciye 3 bin, üçüncüye 2 bin ve seçici kurul özel ödülü kazanan 3 kişiye de biner TL ödül belirlendi.

3’ÜNCÜLÜĞÜ İKİ KİŞİ KAZANDI

Yarışmayı birincilikle kazanan ve jüri üyelerinden toplamda 12 puan kazanan Özlem Dertsiz ‘Sus Şarkıları’ eseriyle tüm rakiplerini geride bıraktı. İkinciliği 9 puanla Aydın Şimşek ‘Sus Payı Dünya’ isimli eseriyle elde etti. Yarışmada üçüncülüğü ise 8’er puanlı iki eser paylaştı, Çağın Özbilgi ‘Sesindeki Kanı Sil’, Özlem Seçkin ise ‘Zibil Kil Bastirivli’ adlı eseriyle 2’şer bin liranın sahibi oldu. Yarışmanın mansiyon ödüllerini ise Halime Yıldız ‘Aksak Zaman Cüceleri’, Cafer Yıldırım ‘Yurdum Yüzünle Başlar’ ve Selami Karabulut ‘Sessiz Çağrı’ eseriyle kazandı.