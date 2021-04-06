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06 Nis 2021 - 11:40- Gündem G: 06 Nis 2021 - 11:43

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı 130 sürekli işçi alımı yapacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan duyuruya göre, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı 130 sürekli işçi alımı yapacak
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Ulaştırma  ve  Altyapı  Bakanlığı  merkez  ve  taşra  birimlerinde  çalıştırılmak  üzere  4857 sayılı  İş  Kanunu  ile  09/08/2009  tarihli  ve  27314  sayılı  Resmî  Gazete  ’de  yayımlanan  Kamu Kurum ve  Kuruluşlarına  İşçi  Alınmasında  Uygulanacak  Usul  ve  Esaslar  Hakkında  Yönetmelik hükümleri çerçevesinde sürekli işçi alımı yapılacaktır.

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06 Nis 2021 - 11:40 - Gündem

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