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06 Nis 2021 - 11:46- Gündem G: 06 Nis 2021 - 11:48

Taşdemir’den Büyükakın’a: Cedit ile 15 Temmuz’un ne alakası var?

Büyükşehir Belediyesi CHP Grup Başkanvekili Engin Taşdemir, Cedit İmza Töreninde yaptığı konuşma ile ilgili, “Kentsel dönüşüm ile 15 Temmuz’un ne alakası var?” dedi
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Yapımı uzun süredir kent gündeminde olan Cedit Mahallesi Kentsel Dönüşümü için dün imzalar atıldı. Toplam 1105 konutun yapılacağı Cedit Mahallesi kentsel dönüşümü için dün Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın ve mahallelinin katılımı ile imza töreni yapıldı. Törende konuşan Başkan Büyükakın İzmit Belediyesine ve CHP’li belediyelere yüklendi. Büyükşehir Belediyesi CHP Grup Başkanvekili Engin Taşdemir Büyükakın’ın konuşmasına tepki gösterdi.

“3 DÖNEMDİR AKP KADROLARIN YÖETİMİNDE”

Kentsel Dönüşümün siyasete alet edilmemesi gerektiğini savunan Taşdemir, Büyükakın’a yönelik yaptığı açıklamada, “Yıllardır Cedit Mahallesinde yaşayan vatandaşlarımız mağdur edilmiştir. 3 dönemdir hem Kocaeli Büyükşehir’i hem de İzmit Belediyesini AK Parti kadroları yönetmelerine rağmen; Kocaeli de Kentsel Dönüşüm ile ilgili doğru dürüst bir iş yapılmamıştır. Onlarca kentsel dönüşüm projesi hala beklemektedir. Sayın Tahir Büyükakın’ın dün Cedit Kentsel Dönüşüm projesi ile ilgili düzenlenen törende yaptığı konuşmayı sonuna kadar dinledim. Gerçekten çok üzüldüm. Kentsel Dönüşüm üzerine birkaç kelam edip ardından söylediklerini sizinle paylaşmak isterim” dedi.

BÜYÜKAKIN’A SORULAR

Cedit Mahallesi imza töreninde Büyükakın’ın ulusal siyasete değinerek yaptığı konuşmadan bazı satırları hatırlatan Taşdemir, “Şimdi Sayın Büyükakına’a sormak istiyorum?” diyerek bazı sorular yöneltti. İşte Taşdemir’in Büyükakın’a yönelttiği sorular;

-Cedit Kentsel Dönüşüm Projesi zaten Ak Partili belediyenin bir projesi değil miydi?

-Neden yıllardır yapamadınız?

-Elinizi kolunuzu bağlayan mı vardı?

-Her şeyi İzmit Belediyesin den bekliyorsunuz?

-Cedit projesinin 15 Temmuz hain darbe girişimi ile ne ilgisi var?

-Cedit projesinin ABD başkanı Biden ve Fransa Cumhurbaşkanı Sarkozy ile ne ilgisi var?

-Cedit projesini Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yapmıyor mu?

-Kocaeli’yi tam 17 yıldır yönetiyorsunuz.

-Bir tane Kentsel Dönüşüm hikayeniz var mı?

-Metroyu bakanlık yapacak, EyvAllah güzel.

-Tramvayı bakanlık yapacak, EyvAllah güzel.

-Cedit Kentsel Dönüşüm Projesi’ni bakanlık yapacak, EyvAllah güzel..

Asıl siz bunu açıklayın Tahir Bey, 3. 4 katrilyonluk Kocaeli Büyükşehir Belediyesi bütçesi ile neler yapacaksınız? Vatandaş perişan halde, doğalgaz parasını ödeyemiyor. Siz kalkmış kentsel dönüşüm projesinde 15 TEMMUZ'dan bahsediyorsunuz.Tekrar etmek istiyorum, Cedit Projesi siyasete malzeme edilecek bir konu değildir. Vatandaşımız daha fazla mağdur olmasın. 
# Kocaeli, İzmit, Büyükşehir

06 Nis 2021 - 11:46 - Gündem

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