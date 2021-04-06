Bağımsız Türkiye Partisi Kocaeli İl Başkanı Muharrem Can, BTP Siyasi İşler Başkanı Cahit Barutçu, il yönetiminden Mehmet Özkaraaslan, Abdülkadir Üstüner, İYİ Parti Kocaeli İl Başkanı Şanbaz Yıldız ve il yönetim kurulu üyelerini parti binasında ziyaret etti. BTP Kocaeli İl Başkanı Muharrem Can, Bağımsız Türkiye Partisi'ne , BTP genel Başkanı Hüseyin Baş'a fırsat vermedikçe bir ve beraber olmadığımız müddetçe, Milli Ekonomi Modelini uygulamadan, ülke ve millet olarak asla bu zordan çıkamayız. Prof. Dr. Haydar Baş'a ait olan 'Hoşgeldin Atatürk' adlı eseri hediye etti. İYİ Parti Kocaeli İl Başkanı Şanbaz Yıldız başarılar diledi .Çalışmaları hakkında bilgi verdi.
06 Nis 2021 - 11:52- Siyaset Güncelleme: 06 Nis 2021 - 11:57
BTP Kocaeli'den İYİ Parti'ye ziyaret
Bağımsız Türkiye Partisi Kocaeli il yönetimi İYİ Parti'yi, parti binasında ziyaret etti
# Kocaeli
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.