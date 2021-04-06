Büyükşehir koordinatörleri, Korkmaz’ı ziyaret etti

Kocaeli Kent Konseyi Başkanı Ali Korkmaz, önceki gün Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin deneyimli koordinatörleri Abdullah Köktürk, İbrahim Pehlivan ve Nihat Abiş’i ağırladı. Korkmaz, “Tecrübeli koordinatörlerimiz bilgi, birikim ve tecrübeleriyle şehrimize değer katıyorlar. Onların görüşleri bizler için de çok önemli” dedi.

BULUNDUKLARI YERE DEĞER KATIYORLAR

Korkmaz, Kocaeli Kent Konseyi’ni yönetirken şehrin hafızasından da yararlandıklarını hatırlatarak şunları söyledi: “Kocaeli Kent Konseyi olarak şehrimizle ilgili fikri, görüşü, önerisi olan herkes bizleri ziyaret ederek paylaşımlarda bulunuyor. Seçildiğimiz günden bu yana ziyaretçilerimizin eksik olmaması, her gün sivil toplum kuruluşu, kanaat önderi ve siyasi parti temsilcilerini ağırlamaktan, onlarla görüş alışverişinde bulunmaktan bu nedenle çok mutluyuz. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Koordinatörlerimizin ziyareti de bu anlamda bizler için çok önemliydi. Abdullah Köktürk, Nihat Abiş ve İbrahim Pehlivan bulunduğu konuma değer katan isimler. Geçmişte ilçe belediye başkanlığı yapmış, şehrimiz hakkında çok kıymetli bilgilere sahipler. Onlarla iş birliği içinde çalışmaktan keyif alacağız. Bu süreçte sunacakları destek için şimdiden teşekkür ediyoruz” dedi.