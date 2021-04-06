CHP’li Tahsin Tarhan: Kamu 100 milyon zarara uğratıldı!

İhale ilgili açıklama yapan Tarhan: “ Kocaeli Şehir Hastanesi Tramvay Hattı için yapılan ihale, kapalı kapılar ardında yeterliliği olmayan firmalardan teklif alınarak gerçekleştirilmiştir. Diğer firmaların hiçbirinden teklif alınmamıştır. 100 milyonun altında teklif verecek olan firmalar dahi varken, ihale bu firmalara duyurulmadan gerçekleştirilmiştir. Kamu İhale Kanunu’na göre aciliyet gerektiren, güvenliği tehdit eden bir durum olmadıkça açık ihale yapılmalıdır. Ancak ihale 21/b usulüyle, diğer firmaların bilgisi olmadan verilmiş ve bunun sonucunda kamu 100 milyon kadar büyük bir zarara uğratılmıştır” dedi.

YAPILAN İŞE DEĞİL USULSÜZ İHALE BİÇİMİNE KARŞIYIZ!

Usulsüz ihaleyi eleştiren CHP Parti Meclisi Üyesi ve Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan: “İhale sadece kanuna aykırı bir şekilde kimseye duyurulmadan verilmekle kalmıyor. İhaleye davet edilen şirketlerin hiçbiri işin gerektirdiği niteliklere sahip değil. Şirketler ne yeterli deneyime ne de gerekli belgelere sahip. Tüm bunlar sonucunda ihale mahkeme kararıyla iptal edilmiştir. Ancak ihaleyi alan söz konusu şirket inşaata devam etmektedir. İhale başından beri yanlış bir şekilde yapılmıştır. Kocaeli Şehir Hastanesi’ne Tramvay Hattı yapılması ulaşım kolaylığı açısından gereklidir. Biz yapılan işe karşı değiliz, işin usulsüz biçimde yapılmasına karşıyız. İhaleler kapalı kapılar ardında gizlice yapılmamalı. Kamu yararını gözetmek adına ince elenip sık dokunarak yapılmalı. Yandaşlara destek olmak için yasanın gerektirdiği durumların dışındaki pazarlık usulü ihalelerden bir an önce vazgeçilmelidir! Kime ne kadara verildiği belli olmayan, kamuyu zarar uğratan bu uygulamalar bitirilmelidir! Yetkilileri bu konuda hukuka uygun olacak biçimde ve halkın şeffaf bir şekilde bilgilendirilmesi doğrultusunda adımlar atmaya davet ediyoruz” dedi.

Sözlerine son veren Tarhan: “Bakanlığa soruyoruz; ihale için firmalar ne kadar teklif vermiş ve ihale sözleşmesi ne kadara imzalanmıştır? Ayrıca ihalesi iptal edilen şirket neden faaliyete devam etmiştir? Halkın doğru bilgilendirilmesi adına bu soruların cevaplanması gerekmektedir” dedi.