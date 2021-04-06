Körfez’de oto galericilik yapan İ.B.'nin, yanında çalışan H.O. adlı kadının kızı B.A.’ya (14), 9 yaşından 13 yaşına kadar istismarda bulunduğu iddiasıyla yargılanmasına devam edildi. Geçtiğimiz duruşmada İ.B. kendisine iftira atıldığını savunurken, küçük kızın babası E.A. ise sanığın ceza alacağı yönünde kızına söz verdiğini söyledi. Mahkemeye sunulan mesajlaşma kayıtlarını inceleyen mahkeme heyeti, mesajların gönderildiği telefonun mahkemeye getirilmesini istedi.

ZORLA GETİRİLME KARARI ÇIKARILDI

Kocaeli 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya tutuksuz yargılanan sanık İ.B. Covid-19 olduğu için, anne H.O. ise tehdit edildiğini belirterek, diğer tanıklar ise gerekçe belirtmeden mahkemeye katılmadı. Taraf avukatlarının hazır bulunduğu davada talep edilen yurt dışı çıkış yasağı reddedilirken duruşma ileri bir tarihe ertelendi. Ayrıca mahkeme, tanıkların dinlenmemesi nedeniyle haklarında yeniden zorla getirilme kararı çıkarttı. Bir diğer yandan sanık İ.B.’nin duruşmaya katılmayarak adliye önünde bulunan bir kafede oturduğu iddia edildi.

“OLAYI KENDİ ARAMIZDA HALLEDELİM”

Duruşma sonrası adliye önünde Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneği adına açıklama yapan Avukat Pınar Eren, “Sanık, halka açık yerlerde duruşma saatine kadar bulundu. Duruşmaya son 10 dakika kala Covid-19 olduğunu belirterek duruşmaya girmedi. Tank olarak dinlenmesi gereken eşi de temaslı olduğu için gelmedi. Halka açık bir işletmede bulunuyorlardı. Havaalanında yakalanan, oradan ifadeye getirilen sanık hakkında yurt dışı yasağı mevcut değil. Dosyada pekçok mesaj kaydını sunduk. Anneye ve babaya açık bir şekilde ‘olayı kendi aramızda halledelim’ şeklinde mesaj kayıtları mevcuttur. Biz davamızın sonuna kadar arkasındayız. Elbet cezalandırılacaklar” dedi.