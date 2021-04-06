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06 Nis 2021 - 13:23- Gündem G: 06 Nis 2021 - 13:25

İzmit Belediyesi Kardeş Eller ile iftar sofrasına bereket getiriyor

Mübarek Ramazan ayı bereketiyle geliyor. ‘İyilik gülümsetir’ sloganıyla çalışan İzmit Belediyesi, Kardeş Eller projesiyle ihtiyaç sahibi vatandaşlara, hayırseverler tarafından bağışlanan Ramazan paketi, iftar yemeği ve sıcak yemek ulaştıracak
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Sosyal Belediyecilik anlayışıyla yönetilen İzmit Belediyesinde başkan Av. Fatma Kaplan Hürriyet’in öncülüğünde İzmit Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü’nün organize ettiği Kardeş Eller projesi, hayata geçirdiği uygulamalarla halkın yanında olmaya devam ediyor. Geçim sıkıntısı çeken vatandaşların temel ihtiyaçlarının karşılanması için yoğun çaba harcayan belediye ekipleri Kardeş Eller Projesi ile bu kez İzmitliler’in Ramazan sofralarına bereket getiriyor.  

RAMAZAN PAKETİ VEYA İFTAR YEMEĞİ

Ekonomik açıdan vatandaşta derin yaralar açan küresel salgın sürecinde zor durumdaki halkını gözetmek için harekete geçen İzmit Belediyesi dayanışma ve yardımlaşma ayı Ramazan’da sofraların boş kalmaması için yardım elini uzatıyor. İhtiyaçlı aileler ile destek olmak isteyen hayırseverleri yardım kampanyasında bir araya getiren İzmit Belediyesi, www.izmitkardeseller.com sitesi üzerinden ramazan paketi veya iftar yemeği bağışı konusunda destekçileri bilgilendirecek. 

NASIL BAĞIŞ YAPABİLİRSİNİZ?

Komşusunun Ramazan’ı gereği gibi yaşayabilmesini, iftarda sofrasında eksiğinin olmamasını, mübarek ayda paylaşmanın huzurunu ve bereketini önemseyen yardımseverler izmitkardeseller.com sitesine girerek yönergeleri takip ettiğinde bağış yapabileceği Kardeş Eller’in İBAN numarasına ulaşacak. Bağışçılar kendi hesaplarından yapacağı transfer işleminin açıklamasına ‘Ramazan paketi desteği vermek istiyorum’ ya da ‘İftar yemeği vermek istiyorum’ seçeneklerinden en az birini belirterek bağışını tamamlayacak.  İftar ve sahur sofrasına Ramazan bereketini taşıyacak olan adımlardan sonra İzmitliler birbirini görmeden aynı sofra etrafında buluşacak.

DESTEK TALEBİ NASIL YAPILACAK?

İzmit Belediyesi ayrıca yemeğini pişirme konusunda güçlük çeken ihtiyaç sahibi vatandaşları da yalnız bırakmıyor. 5 Nisanda başvuruları başlayan ve 9 nisana kadar sürecek olan destek kampanyasında İzmit Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğünü arayan ihtiyaç sahibi vatandaşlar talepte bulunabiliyor. Başvuruda isim-soy isim, TC kimlik numarası, adres, telefon numarası ve hanede yaşayan birey sayısının mutlaka bildirilmesi gerekiyor.

SICAK YEMEK BAŞVURU NUMARALARI

Sıcak yemek başvurusunda bulunmak isteyen vatandaşlarımız 0262 318 00 00 numaralı hattı arayarak santralden Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü’ne bağlanmayı talep ederek ya da 0262 318 00 00’ı aradıktan sonra 2211 – 2212 – 2214 – 2215 – 2216- 2217 - 2219 – 2221 ve 2230 numaralı dahil hatlardan birini tuşlayarak doğrudan müdürlüğe ulaşabilir. Ayrıca 0532 166 41 41 numaralı whatsaap hattı üzerinden de sıcak yemek talebinde bulunulabilir.

# İzmit, yardım, destek

06 Nis 2021 - 13:23 - Gündem

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