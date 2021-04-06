2 bin 500 litre etil alkol ele geçirildi: 2 gözaltı

Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından alınan duyum ve yapılan istihbarı çalışmalar sonucu bazı şahısların sahte içki üretiminde kullanılan etil alkolü kiraladıkları depolarda tuttuklarına dair bilgilere ulaştı. Yapılan takip sonucu Körfez ve İzmit ilçelerinde bulunan 2 ayrı depoya operasyon düzenlendi. Operasyonda 2 litrelik bin 250 adet şişe içerisinde toplam 2 bin 500 litre etil alkol ele geçirildi. Olayla ilgili olarak 2 kişi gözaltına alınırken konuyla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.