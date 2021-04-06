Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından alınan duyum ve yapılan istihbarı çalışmalar sonucu bazı şahısların sahte içki üretiminde kullanılan etil alkolü kiraladıkları depolarda tuttuklarına dair bilgilere ulaştı. Yapılan takip sonucu Körfez ve İzmit ilçelerinde bulunan 2 ayrı depoya operasyon düzenlendi. Operasyonda 2 litrelik bin 250 adet şişe içerisinde toplam 2 bin 500 litre etil alkol ele geçirildi. Olayla ilgili olarak 2 kişi gözaltına alınırken konuyla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.
06 Nis 2021 - 13:32- Asayiş Güncelleme: 06 Nis 2021 - 13:34
2 bin 500 litre etil alkol ele geçirildi: 2 gözaltı
Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından İzmit ve Körfez ilçelerinde 2 ayrı depoya düzenledikleri operasyonlarda 2 bin 500 litre sahte içki yapımında kullanılan etil alkol ele geçirdi.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.