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07 Nis 2021 - 08:45- Gündem G: 06 Nis 2021 - 14:07

Keskin viraj

Kocaelispor, sezonun 30. maçında 24 Erzincan’ı ağırlıyor. Play-Off mücadelesi veren iki takımın 6 puan değerindeki maçı saat 15.00’te başlayacak ve Mi...

Erdem ÖVÜÇ
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Kocaelispor, sezonun 30. maçında 24 Erzincan’ı ağırlıyor. Play-Off mücadelesi veren iki takımın 6 puan değerindeki maçı saat 15.00’te başlayacak ve Misli.com’dan canlı olarak yayınlanacak

TAHİR YEDEK BAŞLAYABİLİR

Hatay’dan Mehmet Semih Güçlü’nün yöneteceği mücadeleye, uzun bir aranın ardından ilk kez tam kadro çıkılacak. Bu kez kulübede iki eksik var. Covid testi pozitif çıkan Teknik Direktör Mustafa Reşit Akçay ile Kaleci Antrenörü Murat Onur Dilek maçı evlerinden takip edecek. Play-Off hesapları yapan Kocaelispor, bugün 24 Erzincan ile sahasında karşılaşacak. Uğur Daşdemir ve Uğurcan Bekçi’nin formasını giydiği rakibi karşısında 3 puan parolası ile sahaya çıkacak olan Kocaelispor’un kalede Bayram, savunmada Semih, Gökhan, Numan, Musa Nizam, önlerinde Mesut ve Yılmaz, kanatlarda Bahattin ve Burak Süleyman, forvete yakın bölgede Murat Cem ya da Yiğitali, ileride ise Batuhan 11’i ile sahadaki yerini alması, Benhur ve Tahir’in hamle oyuncusu olacağı bekleniyor.

ERZİNCAN 3 PUANI UNUTTU

Erzincan ekibi 5 maçtır kazanamıyor. Son galibiyetini 4 Mart’ta Hacettepespor ile oynanan deplasman maçında 1-0’lık skorla elde doğu temsilcisi sonraki maçlarda sahasında Zonguldak ve Çorum’a yenildi, Sarıyer ile de berabere kaldı. Erzincan temsilcisi son iki deplasman maçında ise Manisa ile 1-1 berabere kaldı, Gümüşhanespor’a da 3-1 mağlup oldu. Kocaelispor ise son 6 maçta 5 galibiyet elde etti. Yeşil siyahlılar bu süreçteki tek yenilgisini Amedspor’dan aldı.

İLK MAÇ 0-0 SONA ERMİŞTİ

Erman Kılıç’ın teknik direktörlük yaptığı Erzincan’da dikkat edilmesi gereken futbolcuların başında Ethem Erboğa geliyor. 22 yaşındaki futbolcu bu sezon 16 golünün yanı sıra 6 da asist yaptı. Öte yandan Uğurcan Bekçi, Batuhan Salman, Sefa Akgün ve forvet arkasında oynayan Samet Karakoç da can sıkabilecek futbolcular. 24 Erzincan deplasmanda da fena değil. Dış sahada sadece 3 kez yenilen kırmızı siyahlılar, 5 galibiyet ve 6 beraberlik da beraberlik aldı. İki takım arasında Erzincan’da oynanan maç 0-0 sona ermişti.

BU MAÇLARA DİKKAT

Maç saatinde hava açık ve sıcaklık 23 derece dolaylarında olacak. Öte yandan çarşamba mesaisinde Kocaelispor’u da yakından ilgilendiren maçlar oynanacak. Amedspor, ateş hattındaki İnegöl’e konuk olacak.Play-Off mücadelesi veren, son haftaların başarılı takımı Çorum’un rakibi ikinci sıradaki Hekimoğlu Trabzon olacak. Sarıyer de ilk 5 için son kozlarını sahaya sürecek olan Uşakspor’u ağırlayacak. Ankara Demirspor ise düşmeme mücadelesi veren Ergene Velimeşespor’a konuk olacak.

07 Nis 2021 - 08:45 - Gündem

Muhabir Erdem Övüç

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