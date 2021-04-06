İzmit-Kandıra yolunda 20 kişilik grup işçilere taşlı sopalı saldırdı

İzmit-Kandıra yolu olarak bilinen D-605 Karayolu’nda bir süre önce başlayan yol çalışmaları esnasında Çubuklubala Muhtarı Hasan Malçok’un da aralarında bulunduğu bir grup ve yol işçileri arasında 3 Nisan Cumartesi günü arbede yaşandı. İddiaya göre, Muhtar Malçok, trafik akışının kontrollü olarak verildiği yolun 6. kilometresinde Kandıra yönüne hareket ederken yol işaretçilerini dikkate almayarak dubaların arasından geçmeye çalıştı. Bu esnada yol işaretçisi bir işçi, Malçok’un kullandığı aracı durdurarak kendisini ikaz etti. İkaz sonrası başlayan tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Çıkan arbedede 3 işçi darp edilerek yaralanırken kendilerini darp eden şahıslar hakkında şikayette bulundu.

“UYARILINCA HAKARET ETTİ”

Yaşanan arbedede köprücük kemiğinin kırıldığını belirten ve Umuttepe Tıp Fakültesi Hastanesi’nde tedavi altına alınan firma işçilerinden Erhan Kundakçı ve diğer 2 işçi başlarından geçen olayı anlattı. İşçiler, “Olay günü saat 15:00 sularında bu bölgeye gelen bir araç trafik kurallarına uymayıp direkt devam etmeye çalıştı. Arkadaşlarımız kendisini uyardı, çalışma sahası olduğunu belirtti. Araçtaki kişi, aşağı inerek yakasına yapıştı ve ‘40 yıllık yolu bana mı öğretiyorsun, beni tanımıyor musun aslanım. Buralar benden sorulur. Bana sormadan buralarda kimse çalışamaz, bir şey yapamaz’ gibi cümlelerle arkadaşa hakaret etti” dedi.

YAKLAŞIK 20 KİŞİLİK GRUP

Devamında, “Daha sonra biz bu kişinin Muhtar Hasan Malçok olduğunu öğrendik. Bu sırada İzmit yönüne gitmekte olan otobüs şoförü de kavga ettiklerini düşünerek araya girdi ve bayrakçı arkadaşı darp etmeye başladılar. Daha sonra muhtarın kardeşi Ahmet Malçok ve muhtarın, telefonla arayarak olay yerine çağırdığı kişiler olaya müdahil oldu. Kısa sürede kalabalık grup yaklaşık 20 kişi civarında, ellerindeki taş, sopa ve bıçaklarla bizlere saldırdılar. Yaşanan arbedede fiili olarak yaralı olan ve hastaneye gelen 3 arkadaşımız var. Bir arkadaşımızın bacağı kırıldı, 7 saatlik ameliyat geçirdi” dediler.

“ŞİKAYETÇİ OLDUK”

İşçi arkadaşlarının yaralı bir şekilde olay yerinden kaçmaya çalıştıklarını belirten işçiler, “Olay yerine gelen jandarma ekiplerinin havaya açtığı uyarı ateşine rağmen durmadılar. Yaralı arkadaşlar ambulanslarla hastanelere kaldırıldı, halen tedavileri sürüyor. Olayın ardından arkadaşlarımızla beraber jandarma komutanlığına giderek şahsılar hakkında şikayette bulunduk. Bizim asli görevimiz kamu hizmeti yapmaktır. Biz ve arkadaşlarımız orada yapılan çalışmalarda kurallara uygun bir şekilde yolu kontrollü olarak veriyorduk. Bu kurallara yoldan geçen herkesin uyması gerekiyor” dediler.

“BÖYLE BİR CAHİLİN MUHTAR OLMASI SAÇMA”

Son olarak, “Böyle cahil bir adamın devlet görevinde muhtar olarak görevlendirilmesi bize çok saçma geliyor. Böyle bir insanın devlet nezdinde de itibar görememesi lazım. Bizim burada çalışmalarımız devam edecek, proje 4-5 yıllık proje. Bizim burada can güvenliğimiz tehlikede. Bundan sonra bizim canımıza ve araçlarımıza gelecek hasardan bunlar sorumludur. Muhtarın bize karşı kişisel olarak bir tepkisi yoktu ancak yapılan yol çalışmasına ithafen bizleri kendine hedef seçti” şeklinde konuştu.

(Çubuklubala Muhtarı Hasan Malçok)