Yeni vaka sayısında korkutan rakam!

Sağlık Bakanlığı, Türkiye’nin COVID-19 hasta tablosunu açıkladı. 6 Nisan Salı gününün verilerine göre 271 bin 547 testin daha yapılmasıyla toplam test sayısı 40 milyon 83 bin 142’ye ulaştı.

YENİ VAKA SAYISI 50 BİNE YAKLAŞTI

Bugün semptom gösteren 2 bin 3 hastayla birlikte 49 bin 584 yeni vaka tespit edildi, toplam vaka sayısı 3 milyon 579 bin 185’e çıktı. Can kaybı da 211 artarak 32 bin 667’ye yükseldi.

AĞIR HASTA SAYISINDA KORKUTAN ARTIŞ

Son 24 saatte 28 bin 498 kişinin daha sağlığına kavuşmasıyla toplam iyileşen sayısı 3 milyon 159 bin 475’e ulaştı. Hastalardaki zatürre oranı ise yüzde 3.1 oldu. Öte yandan dün 2 bin 407 olan ağır hasta sayısı, bugün 2 bin 477’ye yükseldi.

DÜN 193 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Sağlık Bakanlığı’nın 5 Nisan verilerine göre 245 bin 496 test yapılırken semptom gösteren bin 706 hastayla birlikte 42 bin 551 yeni vaka tespit edilmişti.Dünkü verilere göre 193 kişi hayatını kaybederken 25 bin 627 kişi de sağlığına kavuşmuştu.