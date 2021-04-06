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06 Nis 2021 - 20:31- Eğitim G: 06 Nis 2021 - 20:32

Bakan Selçuk’tan yüz yüze eğitim açıklaması

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yüz yüze eğitime katılım ortalamasının yüzde 80'i bulduğunu belirterek "Beraberce her gün, her an artan bir özenle, lütfen" dedi.
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Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, sosyal medya hesabından yüz yüze eğitimle ilgili açıklama yaptı. Bakan Selçuk, şunları belirtti: ‘Yerinde karar’ uygulamasıyla devam eden yüz yüze eğitime katılım ortalaması yüzde 80'i buldu. Ailelerimizin ve tüm vatandaşlarımızın hassasiyetiyle bu uyumu sürdürmek çabasındayız. Beraberce her gün, her an artan bir özenle, lütfen…
# eğitim

06 Nis 2021 - 20:31 - Eğitim

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