AKP olağanüstü toplanıyor! “Komisyon üzerinde polemik yaratıyor"

İzmit Belediye Meclisi Nisan ayı meclis toplantısı bugün bitmek bilmeyen tartışmalara sahne oldu. Denetim Komisyonu raporunun okunması ile başlayan tartışmalar daha sonra komisyon seçimleri ile devam etti. Geçtiğimiz yıl komisyon seçimlerinde MHP grubunun da komisyonlarda temsil edilmesi kararı alınmıştı. 5 kişilik komisyonda MHP grubundan bir ismin yer alması kararı sonrası AKP grubu önemli komisyonlarda MHP’li meclis üyesi yerine AKP’li meclis üyesi yerleştirmişi. AKP'nin bu tutumu nedeni ile geçen yıl iyi niyet göstergesi ile alınan bu karardan bu yıl vazgeçildi. Karar nedeni ile AKP’nin tepkisi sonrası komisyonlarda temsiliyet tartışması yaşandı. Anlaşma sağlanamaması sonrası meclise 10 dakikalık ara verili. 10 dakikalık ara anlaşmaya varılamaması nedeni ile 1 saat sürdü. Ara sonrası konuşan Başkan Hürriyet sayısal veriler ile AKP grubunun 2 kişiden fazla olamayacağını anlattı. AKP’nin itirazları üzerine orta yol bulunamadı. Başkan Hürriyet, meclise ikinci kez ara verdi ve ikinci ara sonrası meclise son verildi.

"DENETİM RAPORU FATMA HANIM'IN KİMYASINI BOZDU"

AK Parti İzmit Belediye Meclisi Grup Başkanvekili Muhartem Tutuş toplantı sonrası yaptığı açıklamada Başkan Hürriyet’in bilerek gündemi değiştirmeye çalıştığını belirterek, “Denetim Raporunda ortak imza var. CHP’li üyelerin de imzası var. Bugün açıklanan bütün usulsüz ve adaletsiz işlerin belgeleri mevcut. Verecek cevabı olmayanlar, komisyonlar üzerinden polemik yapmak istedi. Bizim alnımız ak. Denetim Raporu Fatma Hanım’ın kimyasını bozdu” dedi.

AKP TOPLANDI

Ertelenen meclisin ardından bu akşam AKP İzmit İlçe Yönetimi toplantı yapıyor. Ali Güney başkanlığındaki yönetim kurulunda gündem yaratan İzmit Belediyesi Denetim Raporu da görüşülecek.