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06 Nis 2021 - 20:35- Spor G: 06 Nis 2021 - 20:37

Kocaeli voleybolunun acı kaybı! Mehmet Tuncer Karaca vefat etti
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Memduha Hanım ile Yarımca Spor Kulübü’nü kuran Bahattin Karaca’nın oğullarından, Ülke ve Kocaeli voleybol tarihinin en özel sporcuları arasında yer alan Mehmet Tuncer Karaca, lenfoma hastalığı nedeni ile yaklaşık 1 haftadır tedavi gördüğü Medical Park Hastanesi’nde hayatını kaybetti. Mehmet Tuncer Karaca, Yahya Kaptan Camii’nden kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı ve Körfez İlçe Mezarlığı’ndaki aile kabristanlığında toprağa verildi.

VOLEYBOLCU AİLE

1958 doğumlu olan merhum voleybolcu Mehmet Tuncer Karaca’nın kendisi gibi voleybolcu ağabeyi Halil İlker Karaca da 2020 Mayıs ayında vefat etmişti. Güler Hanım ile evli, Sevgi ve Barışcan adında iki evlat sahibi olan Merhum Karaca, babası Bahattin Karaca’nın kurduğu Yarımcaspor başta olmak üzere Rabakspor, Rabak Kandıraspor ve Gübretaş takımlarında uzun yıllar boyunca forma giydi. Son derece başarılı bir orta oyuncu olan Mehmet Tuncer Karaca, Rabak’tan emekli oldu.

 

 

# Kocaeli, Körfez

06 Nis 2021 - 20:35 - Spor

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