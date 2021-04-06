Kocaeli voleybolunun acı kaybı! Mehmet Tuncer Karaca vefat etti

Memduha Hanım ile Yarımca Spor Kulübü’nü kuran Bahattin Karaca’nın oğullarından, Ülke ve Kocaeli voleybol tarihinin en özel sporcuları arasında yer alan Mehmet Tuncer Karaca, lenfoma hastalığı nedeni ile yaklaşık 1 haftadır tedavi gördüğü Medical Park Hastanesi’nde hayatını kaybetti. Mehmet Tuncer Karaca, Yahya Kaptan Camii’nden kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı ve Körfez İlçe Mezarlığı’ndaki aile kabristanlığında toprağa verildi.
VOLEYBOLCU AİLE
1958 doğumlu olan merhum voleybolcu Mehmet Tuncer Karaca’nın kendisi gibi voleybolcu ağabeyi Halil İlker Karaca da 2020 Mayıs ayında vefat etmişti. Güler Hanım ile evli, Sevgi ve Barışcan adında iki evlat sahibi olan Merhum Karaca, babası Bahattin Karaca’nın kurduğu Yarımcaspor başta olmak üzere Rabakspor, Rabak Kandıraspor ve Gübretaş takımlarında uzun yıllar boyunca forma giydi. Son derece başarılı bir orta oyuncu olan Mehmet Tuncer Karaca, Rabak’tan emekli oldu.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.