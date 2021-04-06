Dünya devi Kocaeli'de 3 bin kişiyi istihdam edecek!

Son dönemde Kocaeli’ye yapılan yatırımların sayısı giderek artıyor. Özellikle Ford Otosan ve Volkswagen firmasının birlikte gerçekleştirdikleri büyük projenin ardından kentimize bir büyük yatırım daha geliyor. Daha önce açıklanan bu yatırımda Volkswagen’in 1 tonluk ticari aracının Ford Otosan’ın Kocaeli fabrikasında üretileceği, Ford’un elektrik araçlar için de 2 milyar Euro yatırım yapacağı belirtilmişti.

İLK YATIRIM FORD’DAN

Söz konusu proje ile Ford Otosan tarafından gerçekleştirilen doğrudan 12 bin kişiyi aşkın istihdam ilave 3 bin kişi ile 15 bin kişiye yükselecek. Bununla birlikte yan sanayide oluşacak ilave 15 bin kişilik istihdam öngörüsü ile toplam 18 bin kişilik yeni iş imkanı yaratılmış olacak.

OPERASYON MERKEZİ GEBZE’DE

Bu büyük yatırımın ardından bir önemli haber de Gebze’den geldi. En büyük online alışveriş platformu olan ve 200 milyar doları aşkın serveti ile dünyanın en zenginlerinden biri haline gelen Jeff Bezos’un kurucusu ve CEO’su olduğu Amazon markasının Türkiye’deki işlerini yürüten CEVA Lojistik, Gebze Tavşanlı’daki yatırımında çalışmak üzere uzun vadeli olarak yaklaşık 3 bin kişiye iş imkanı sağlayacağı belirtildi.

İLK OLARAK 1.600 KİŞİ

İlk etapta bin 600 kişinin direkt olarak kurumda iş başı yapacağı ve bu sayının yeni dönemde daha da artacağı açıklandı. Bu sayının ilerleyen süreçte 3 bine yükselmesi bekleniyor. Online alışverişte dünyada en çok tercih edilen markalarından biri olan Amazon’un yanı sıra Trendyol gibi online alışverişin öncü firmalarının da işlerini yürütüyor.

MÜLAKAT YARIN

Öte yandan CEVA Lojistik firmasının işe alımları ile ilgili olarak mülakatın yarın(çarşamba) Körfez Tütünçiftlik Kültür Merkezi’nde yapılacağı belirtildi. Mülakatlarının 10.00 ile 15.00 saatleri arasında gerçekleşeceği vasıflı vasıfsız ayrımı olmadan işçi temininin yapılacağı öğrenildi. 20-40 yaşları arasındaki bay ve bayan tüm adayların dikkate alınacağı ve başvurularının değerlendirileceği ifade edildi.

SOSYAL HAKLARI VAR

Mülakattan geçen ve işe alımı kabul edilen kişiler Ramazan Bayramı sonrasında ya da en geç haziran ayı başında iş başı yapabilecek. Çalışma şartları olarak da görev verilecek kişilerin asgari ücretin üzerinde bir maaş alacağı, ayrıca sigorta, servis ve yemek haklarının verileceği öğrenildi. Firmanın 5 ay içerisinde yaklaşık 900 kişiyi işe aldığı da ifade edildi.