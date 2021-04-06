Kaldırıma çarpan otomobil takla attı: 5 yaralı

Kaza, saat 18.00 sıralarında Gölcük Saraylı Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Adem A. yönetimindeki 41 ACK 827 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu kaldırıma çarptıktan sonra takla attı. Sürüklenen otomobil, yol kenarında bulunan minibüse çarptı. Kazayı görenler durumu 112 Acil'e bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, otomobil sürücüsü Adem A. ile araçtaki Yavuz Selim S., Batuhan Y., Cantürk K. ve Oğuzhan Y.’ye ilk müdahalede bulundu. Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi’ne kaldırılan 5 kişi, tedaviye alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.