Kaza, saat 18.00 sıralarında Gölcük Saraylı Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Adem A. yönetimindeki 41 ACK 827 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu kaldırıma çarptıktan sonra takla attı. Sürüklenen otomobil, yol kenarında bulunan minibüse çarptı. Kazayı görenler durumu 112 Acil'e bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, otomobil sürücüsü Adem A. ile araçtaki Yavuz Selim S., Batuhan Y., Cantürk K. ve Oğuzhan Y.’ye ilk müdahalede bulundu. Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi’ne kaldırılan 5 kişi, tedaviye alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
06 Nis 2021 - 22:52- Asayiş Güncelleme: 06 Nis 2021 - 22:55
Kaldırıma çarpan otomobil takla attı: 5 yaralı
Gölcük'te sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, kaldırıma çarpıp takla attıktan sonra yol kenarındaki minibüse çarptı. Kazada otomobildeki 5 kişi yaralandı.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.