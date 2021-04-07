Kocası oğlunu öldürmüştü “Benim eşim yapmaz böyle bir şey”

Karamürsel’de 2008 yılında yol kenarında silahla vurularak cansız bedenin ulaşılan 78 doğumlu Bülent Erdem’in katil zanlısı babası Necmi Erdem olduğu ortaya çıktı. 11 yıl sonra Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü tarafından aydınlatılan olay sonrası Necmi Erdem suçu itiraf etti. Erdem, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

AİLE ŞİKAYETÇİ OLMADI

Tutuklu Necmi Erdem’in yargılandığı davanın 2. Duruşması bugün Kocaeli 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Cumhuriyet Savcısı sanık hakkında 18 ile 24 yıl arası hapis cezası talep ederken sanık Necmi Erdem, eşi Hayriye Erdem, oğlu Ayhan Erdem ve yakınları ile taraf avukatları katılım sağladı. Müşteki oğlu Ayhan Erdem, “Babamdan şikayetçi değilim. Abimin durumu ortada” dedi. Anne Hayriye Erdem, “Şikâyetçi değilim. Çocuğumuz işitme engelli. Çok severdik ama çok yaramazdı. Eşimin öldürdüğünü bilmiyordum. Benim eşim yapmaz böyle şey” dedi.

“İSTEMEYEREK OLDU”

Sanık Necmi Erdem, “Böyle bir olay olsun istemezdim ama istemeyerek oldu. Bir kargaşa sırasında meydana geldi. Arabanın içerinde tartıştık. Bana vurdu ancak yaralanmadım. Silah patladı. Silahı o zaman denize atmıştım. Silahın kime ait olduğunu bilmiyorum” ifadelerinde bulundu. Sanık avukatı “Mütalaaya karşı detaylı savunmamız hazırlamak için süre talep ediyoruz. Müvekkilimin anlattı gibi meydana gelmiş olup dosyadaki tüm deliller doğrular durumdadır. Olay kaza sonucu istemeyerek meydana gelmiştir. Maktulün agresif tutum ve hareketlerinden kaynaklanmıştır. Müvekkilimin kaçma şüphesi olmayışı, yaşı, tutukluluk süresi göz önüne alınarak tahliyesini talep ediyoruz” dedi.Mahkeme heyeti sanığın tutukluluk halinin devamına karar verirken bir sonraki duruşma karar verilmesi bekleniyor.