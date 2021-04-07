Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Reklamı Kapat
07 Nis 2021 - 11:35- Gündem G: 07 Nis 2021 - 11:38

"Kritik" tesisler fiber optik tabanlı güvenlik sistemiyle korunuyor

TÜBİTAK Bilişim ve Bilgi Güvenliği İleri Teknolojiler Araştırma Merkezi (BİLGEM) ile SAMM Teknoloji iş birliğinde fiber optik tabanlı çevre güvenliği sistemi geliştirildi.
mask

Türk mühendisler tarafından hayata geçirilen Fiber Optik Tabanlı Akustik Algılayıcı Sistem (FOTAS) ile veri aktarımı sağlayan fiber optik kablolar kritik tesislerin çevre güvenliğinde kullanılabiliyor.Geliştirilen yerli sistem kapsamında yer altına gömülen fiber optik kablolar, akustik sensörlere dönüştürülüyor. Bu sensörler hat üzerindeki herhangi bir noktada meydana gelen mekanik hareketlerin akustik olarak algılanmasını sağlıyor.

Sistem derin öğrenmeli yapay zekası sayesinde meydana gelen hareketleri tırmanma, koşma, kazma vurma gibi sınıflandırılmış 150 bin etiket arasından ayırt edebiliyor. Böylece tehdidin yerini, 10 metrelik konum doğruluğuyla tespit etme olanağı sunuyor.

CCTV (Kapalı Devre Televizyon) kameralarıyla entegre olan sistem, alarm durumunda ilgili bölgedeki kameraya hızlıca bağlanabiliyor. Dağıtılmış fiber optik sensörler, havaalanları, demir yolları, enerji tesisleri, petrol rafinerileri, gömülü petrol ve gaz boru hattı sistemleri gibi birçok alanda güvenlik odaklı kullanılabiliyor.Çamlıca Televizyon ve Radyo Kulesi ile Bilişim Vadisi'ne kurulan güvenlik sistemi, bulunduğu hattın güzergahı boyunca oluşan izinsiz geçiş girişimleri ve yetkisiz kazı gibi her türlü üçüncü taraf müdahalesini tespit ediyor.

"FİZİKSEL HAREKETLERİN OLUŞTURDUĞU AKUSTİK ETKİYİ ALGILIYOR"

SAMM Teknoloji Genel Müdürü Mustafa Akşit, FOTAS Projesi'ne 2017'de TÜBİTAK BİLGEM ile başladıklarını ve ürün halinde getirdikleri sistemin 2020'de piyasaya çıktığını söyledi. Geliştirdikleri ürünün bir akustik algılama sistemi olduğunu belirten Akşit, fiber optik kabloların, geçtiği yerin çevresindeki fiziksel hareketlerin oluşturduğu akustik etkiyi algılayarak alarm verdiğini kaydetti.

Akşit, bu sistemin genelde endüstriyel ve nükleer tesisler ile havalimanlarında kullanıldığını anlatarak, "Buraların çevresine fiber optik kablo döşeniyor. Birisi çite tırmandığında, kazı yapıldığında veya araç geçtiğinde sistem bunu tespit ederek alarm veriyor." dedi.

"İLK UYGULAMAMIZI ÇAMLICA KULESİ'NDE YAPTIK"

Sistemin çok farklı kullanım alanları olduğuna işaret eden Akşit, "Türkiye, Avrupa ile Asya arasında bir geçiş noktasında ve çok fazla boru hattımız var. Bu boru hatlarında çok değişik etkenler olabilir. Bir terör saldırısı olabilir veya bilmeden bir kazı yapılabilir. Bunların hepsinin zamanında haber verilmesi gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Akşit, ilk uygulamalarını Çamlıca Kulesi'nin etrafındaki çitlere yaptıklarını aktararak, "Kulenin çok iyi korunması gerekiyor. Bunu da kamera sistemiyle entegre ettik. Böylece kamera sinyalin geldiği yöne hareket ettirilebiliyor. Şu anda Bilişim Vadisi'nde kurulum çalışmamız devam ediyor. Orada daha büyük bir alanda kurulmuş durumda. Yakın zamanda demir yolları ve İGDAŞ gibi kritik yerlerde kurulumlar yapacağız." diye konuştu.

"YANGIN ALGILAMA SİSTEMİNİ DE YAPACAĞIZ"

Şu anda 10 ve 50 kilometreye kadar algılama yapabilen iki farklı model geliştirdikleri bilgisini veren Akşit, ürünün yüzde 100 yerli olduğunu, bütün komponentlerinin burada tasarlanıp üretildiğini anlattı. Akşit, ürünün büyük bir ihracat potansiyeli bulunduğunu vurgulayarak, "Yangın algılama ve akustik etkiyle birlikte dünyadaki pazar büyüklüğü 2,8 milyar dolar seviyesinde. Biz bu yıl yangın algılama sistemini de yapacağız." dedi.

Sinyal etiketleme için bir ekip kurarak sahadan veri topladıklarına dile getiren Akşit, şu ana kadar yürüme, kazı çalışması, araç geçişi gibi sahadan 150 bin veriyi toplayarak etiketlediklerini sözlerine ekledi.

07 Nis 2021 - 11:35 - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
SARS-COV-2 bakterilerle de yayılıyor mask
SARS-COV-2 bakterilerle de yayılıyor
Yol ve kaldırım işleri yaptırılacak mask
Yol ve kaldırım işleri yaptırılacak
Mezbahane tesisi ihale usulüyle kiraya verilecek mask
Mezbahane tesisi ihale usulüyle kiraya verilecek
50.000 m çeşitli tiplerde otokorkuluk yaptırılacak mask
50.000 m çeşitli tiplerde otokorkuluk yaptırılacak
Kandıra Belediyesinde 2020 yılı faaliyet raporu onaylandı mask
Kandıra Belediyesinde 2020 yılı faaliyet raporu onaylandı
Gebze Futbol Sahasının halısı serildi mask
Gebze Futbol Sahasının halısı serildi
Anket Gölcük Belediyesi'nin hizmetlerinden memnun musunuz?
BEĞEN 29 B
TAKİP ET 6 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Kocaeli'de Ramazan pidesinin fiyatı belli oldu! mask
Kocaeli'de Ramazan pidesinin fiyatı belli oldu!
En az 7 kadın katledildi, 8 kadın seks işçiliğine zorlandı mask
En az 7 kadın katledildi, 8 kadın seks işçiliğine zorlandı
Pandeminin genel seyri değişti: Yeni bir belirti daha ortaya çıktı mask
Pandeminin genel seyri değişti: Yeni bir belirti daha ortaya çıktı
İzmit-Kandıra yolunda 20 kişilik grup işçilere taşlı sopalı saldırdı mask
İzmit-Kandıra yolunda 20 kişilik grup işçilere taşlı sopalı saldırdı
Kocaeli Valiliği'nden kuvvetli yağış uyarısı mask
Kocaeli Valiliği'nden kuvvetli yağış uyarısı
Kocaeli'de bu hafta hava nasıl olacak? İşte cevabı... mask
Kocaeli'de bu hafta hava nasıl olacak? İşte cevabı...

GALERİ

Kocaeli’de limanda 15 milyon liralık kaçak eşya ele geçirildi mask
Kocaeli’de limanda 15 milyon liralık kaçak eşya ele geçirildi
Zincirleme trafik kazası: 6 yaralı mask
Zincirleme trafik kazası: 6 yaralı
Kocaeli Memur-Sen ve Kültür Teşekkülleri: Rütbeleri ellerinden alınmalı mask
Kocaeli Memur-Sen ve Kültür Teşekkülleri: Rütbeleri ellerinden alınmalı
Virüs denetimi, uzun araç kuyruğu oluşturdu mask
Virüs denetimi, uzun araç kuyruğu oluşturdu
Yüksek gerilim hattındaki çalışma D-100'ü trafiğe kapattı mask
Yüksek gerilim hattındaki çalışma D-100'ü trafiğe kapattı
Sürücüler ceza yememek için cam filmlerini söktü mask
Sürücüler ceza yememek için cam filmlerini söktü
BEĞEN 29 B
TAKİP ET 6 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL