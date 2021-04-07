İzmit’te , 6 Şubat 2019'da balkondan düşerek hayatını kaybeden Filistin uyruklu Siwar Keblawi'nin (21) ölümünü şüpheli bulan polis ekiplerince çalışma başlatılmıştı. Bu kapsamda baba Zekharya Keblawi (59) gözaltına alınmış, olaya karıştığı ileri sürülen ağabey Yahya Keblawi de (34) İsrail'e çıkma hazırlığındayken bir otelde yakalanmıştı. İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen cinayet şüphelileri baba ve ağabey, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanmıştı.

SAVCI AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET İSTEDİ

Kocaeli 1. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki davanın 9. celsesine tutuklu sanıklar baba Zekharya ve ağabey Yahya Keblawi, SEGBİS’te sorun olması nedeniyle katılamazken avukatlar ise hazır bulundu. Cumhuriyet savcısı mütalaasında maktulün düşmeden 1 saat 25 dakika sonra sağlık ekiplerine haber verildiği, maktulün odasına girilerek saldırıda bulunduğu, darp izlerinin düşmeden önce meydana geldiği, sanığın kurtulmak için atladığı kasten öldürme hükümlerinin uygulanarak altsoya karşı kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet suçundan ayrı ayrı cezalandırılmasını talep etti.

“ATLADIĞI ZAMAN ANNE BABA MI SORUMLU?”

Zekharya Keblawi’nin avukatı, “Adlı tıp düşme neticesinde olduğunu belirtiyor. Bu izlerin düşmeden önce olduğuna dair bir kanıt, belge var mı? Adli tıp olaydan önce olduğunu belirtmemesine rağmen biz nasıl belirtebiliriz? Olaydan önce baba, kızına ev alıyor. Bu kızın psikolojik sorunları var. İsrail’den raporları getirttik. Olaydan önce İsrail’e gidip 10 gün kalıyor. Adli Tıp'ın raporunda camda, pencerede, odada ize rastlanmamıştır, bir boğuşma yok diyor. Her psikolojik sorunlu atladığı zaman anne-baba mı sorumlu oluyor? Kurtarmak için kapıyı kırmışlar. Ambulansın geç gelmesinin sorumlusu sanıklar mı? Eve getirdiler diyorlar, Arap kültürüne bir bakın. Bu mütalaa bizim haklı olduğumuzu gösteriyor. Adli Tıp düşmeden oluştu dedikten sonra sizin öncesinden oluştu deme durumunuz yok” dedi.

“SORUŞTURAN POLİS MEMURU İNTİHAR ETTİ”

Yahya Keblawi’nin avukatı ise “İddia makamının mütalaası karşısında şaşkınım. Adli Tıp’ın raporuna itimat etmeyeceksiniz neden gönderdiniz? Savcı mütalaasında tasarlayarak öldürme var. Bir kişi öldürmek için gelirken kız kardeşine parfüm gibi şeyler alır mı? Aile eğitimli bir aile. Bütün problem son derece özensiz soruşturma yöneltildi. Bu soruşturmayı yürüten polis memuru da intihar etti. Burada hukuken cinayet işlenmektedir. Tercümanlar ile ilgili de sıkıntı var. 6 celsedir beraat istenen sanıklar hakkında ne oldu da cezalandırılması talep ediliyor? Tahliye talep ediyorum.” dedi. Mahkeme heyeti sanıkların tutukluluk hallerinin devamına, mahkemenin ileri bir tarihe ertelenmesine karar verdi.