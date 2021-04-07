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07 Nis 2021 - 12:37- Gündem G: 07 Nis 2021 - 12:39

Cedit’te uzlaşma sağlanan vatandaşlara ödemeler yapılacak

Büyükşehir Belediyesi’nin hayata geçirdiği Cedit Mahallesi Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında bedel karşılığı uzlaşma sağlanan 51 kişiye ödemeleri yapılacak.
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1479 hak sahibini ilgilendiren Cedit Mahallesi kentsel dönüşüm kapsamındaki projede, mahalle sakinleri ile birlikte ilk imzalar geçtiğimiz günlerde atıldı. Encümen toplantısında bedel karşılığı uzlaşma sağlanan ödemelerin yapılması için karar alındı.

ENCÜMEN TOPLANTISI

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Encümen Toplantısı, Hukuk Müşaviri Av. Necmi Özen başkanlığında gerçekleştirildi. 80 gündem maddesinin görüşüldüğü toplantıda ‘Cedit Mahallesi Kentsel Dönüşüm’ projesi kapsamında bedel karşılığı anlaşma sağlanan hak sahiplerine ödeme yapılması için karar alındı.

CEDİT’TE İMZALAR ATILMIŞTI

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında ‘Riskli Alan’ ilan edilen ve 22 Mart tarihi itibariyle uzlaşma süreci başlatılmıştı. 5 Nisan Pazartesi günü Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’ın katıldığı törenle bedel karşılığı anlaşma sağlanan hak sahipleriyle imza atmıştı.

4.875.225,34 TL KAMULAŞTIRMA

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi encümen toplantısında ‘Cedit Mahallesi Kentsel Dönüşüm’ projesi kapsamında bedel karşılığı uzlaşma sağlanan 51 hak sahibine 1832,24 metrekare alanın 4 Milyon 875 Bin 225,34 TL bedelle kamulaştırılmasına karar verildi.

1105 DAİRE

Proje kapsamında 1105 daire ve ticari alan yapılacak. Daireler 2+1 ve 3+1 olarak yapılacak ve yatay mimariye dikkat edilecek. Konutlar arazinin ve kentin siluetini bozmayacak şekilde inşa edilecek.

# Kocaeli, Büyükşehir

07 Nis 2021 - 12:37 - Gündem

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