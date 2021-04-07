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07 Nis 2021 - 13:06- Gündem G: 07 Nis 2021 - 13:09

Körfez’de en düşük işçi maaşı 4 bin 335 TL oldu

Körfez Belediyesi ile sendika arasında imzalanan toplu iş sözleşmesini değerlendiren Başkan Şener Söğüt, “Ortalama yüzde 24 oranında zam yaptık” dedi.
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Körfez Belediyesi ile sendika arasında bir süredir devam eden ve 595 işçiyi ilgilendiren toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde anlaşma sağlandı, imzalar atıldı. Belediye Meclis Salonu’nda gerçekleştirilen buluşmada, imzalar Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt ve sendika temsilcisi tarafından atıldı. Başkan Yardımcıları İbrahim Çırpan, Osman Yurt ve Levent Yılmaz, Belediye-İş ve sendika yöneticileri de salonda yer aldı.

"HAK EDİYORDUNUZ"

Sözleşme sürecini değerlendiren Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, “Özellikle sözleşme anlamında işçimizin beklentisini karşılamak için bizler de belediye olarak önemli bir çalışmayı geride bıraktık. Sözleşmemizdeki geldiğimiz noktanın bir ipucunu vermek adına; Vereceğimiz bayram ikramiyesi, sorumlulukları da eklediğimizde en düşük giydirilmiş maaş 5 bin 129 TL civarında oluyor. İkramiyeleri ve sorumluluğu çıkarttığımızda net olarak da en düşük işçimiz 4 bin 335 TL maaş almış olacak. İşçimize hayırlı olmasını diliyorum. Bu işçimizin hakkıydı. Hak ediyordunuz biz de teslim ettik. Bizim büyün başarımızın mimarları sizlersiniz” dedi.
# Körfez

07 Nis 2021 - 13:06 - Gündem

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