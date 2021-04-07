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07 Nis 2021 - 13:09- Gündem G: 07 Nis 2021 - 13:13

OYAK’ın otomotiv odaklı Ro-Ro limanına ilk sefer

OYAK Denizcilik ve Liman İşletmeleri A.Ş. tarafından Japon NYK Line (Nippon Yusen Kaisha) ortaklığı ile Kocaeli’ne bağlı Körfez ilçesinde, tüm markalar ile çalışmak üzere hayata geçen ortak liman işletmesinde ilk deneme seferi başarıyla gerçekleşti.
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Türkiye’nin en önemli ihtiyaçlarından birisi olan ‘Otomotiv Odaklı Ro-Ro Limanı’na ilk uluslararası deneme seferi gerçekleştirildi. Köstence’den (Romanya) başlayan ve Körfez Bölgesi’nde başarıyla tamamlanan ilk seferde ithal araçlar limanda tahliye edildi. 2019 yılından bu yana inşası devam eden Ro-Ro limanının, önümüzdeki günlerde gerçekleştirilecek resmi açılışı sonrası uluslararası otomobil markalarının ihracat ve ithalat kapısı konumuna geleceği belirtildi.

ÜLKE EKONOMİSİNE ÖNEMLİ KATKILAR SAĞLAYACAK

Japon devi NYK işbirliği ile hayata geçirilen liman, Türkiye ihracatının lokomotifi otomotiv sektörünün oluşturduğu yeni ihtiyaçları ve talepleri karşılayacak olup ülke ekonomisine de önemli katkılar sağlayacak. Yıllık 780 bin araç elleçleme kapasitesi ve toplam 265 bin metrekare kapalı otoparkı ile sadece otomotiv sektörüne hizmet verecek olan limanın, Türkiye'de ilk kez yabancı ortakla kurulan ve otomotiv sektörüne hizmet verecek olan Ro-Ro limanı ve kendi alanında en büyük liman olma özelliğini de taşıdığı bildirildi.

ULUSLARARASI OTOMOTİV LOJİSTİĞİNİN ROTASI NİSAN AYINDA DEĞİŞİYOR

Yapılan ilk deneme seferinin başarıyla tamamlanmasının uluslararası otomotiv sektörü için tarihi bir an olduğunu kaydeden OYAK Genel Müdürü Süleyman Savaş Erdem, “Dünyanın en köklü ve en büyük denizcilik şirketlerinden NYK Line ile 2018 yılında başladığımız yolculukta çok önemli bir basamağı başarıyla geride bıraktık. İlk seferin tüm süreçlerinin OYAK Grup Şirketleri iş birliği ile yürütülmesi de bizleri ayrıca gururlandırdı. Türkiye’nin çok önemli bir ihtiyacına daha çözüm olacak bu yatırımımız, otomotiv sektörüne olan güvenimizin de bir göstergesi. Kısa bir zaman içerisinde uluslararası otomotiv lojistiğinin rotasını değiştirerek merkez konumuna gelecek olan limanımızın ülkemize hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

RO-RO LİMANLARININ POTANSİYELİNİ ARTTIRIYOR

Verilen bilgiye göre, toplam taşımacılıktaki payı yüzde 90 olan deniz yolu taşımacılığı, maliyeti en düşük taşımacılık yöntemi olarak tüm dünyada giderek daha çok talep görüyor. Maliyet avantajının yanı sıra çevresel sürdürülebilirlik adına ülkelerin deniz yolu ve demir yolu taşımacılığına yönelmesiyle potansiyeli artan Ro-Ro limanları ile de şirketlerin multimodal taşımaları daha çok tercih ettiği görülüyor. Tüm bunlarla birlikte, Türkiye’nin en önemli ihracat pazarı Avrupa Birliği’nde, karayolu taşımacılığını azaltıcı, deniz yolu taşımacılığını özendirici ve artırıcı politika değişikliği planlanıyor.

Ro-Ro limanının teknik özellikleri şöyle sıralandı:

Elleçleme kapasitesi: Yıllık 780 bin araç

Toplam liman alan: 235 bin metrekare

Rıhtım uzunluğu: 539 metre

Deniz derinliği : 12-14 metre

Açık park alanı kapasitesi: 7 bin 639 araç

Kapalı katlı otopark kapasitesi: 8 bin 154 araç

Güvenlik : OYAK Savunma ve Güvenlik Sistemleri AŞ

7/24 Hizmet süresi

Teslimat Öncesi Denetim PDI (Pre Delivery Inspection) Hizmeti

# Körfez

07 Nis 2021 - 13:09 - Gündem

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