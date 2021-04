Vadi Besicilik, Ramazan’da  etsiz ev bırakmayacak

İş İnsanı Cezmi Çiçek “İste Vadi’den Gelsin” sloganıyla ‘Ramazan’da Her Eve Et Girsin’ projesini başlatıyor. Vadi Besicilik’in sahibi Cezmi Çiçek, “ Kocaeli’nin ilk ve tek organik ve doğal ürünler marketi olarak Ramazan’da her eve et girsin’ diye böyle bir kampanya düzenledik. Bugün her yerde en uygun etin fiyatı 60 – 70 TL, dana kıymanın fiyatı 60 TL, kemikli etin fiyatı 57 TL. Biz bu fiyatları maliyetine indirerek satışa başlıyoruz” dedi.



“ZARARINA SATIŞ”

Cezmi Çiçek, “ Covid-19 nedeniyle herkesin maddi durumu bozuldu. İşsiz kalan insanlar ve iş yapamayan esnafların sayısı oldukça arttı. Marketimize gelip 100 gram kıyma alanlar var. Utana sıkıla 10 TL’lik kuşbaşı alanlar var. Bu durum bizi de derinden üzüyordu. Hesabımızı kitabımızı yaptık. Yapacağımız zararı da göz önünde bulundurarak, maliyetinin altında et satışlarına başlıyoruz” şeklinde konuştu.



FİYATLARI AÇIKLADI

Başiskele Galiperenoğlu Caddesi Yeşilyurt Mahallesi B Blok adresinde bulunan Vadi Doğal Ürünler Marketi’nde Ramazan öncesi 4 günü boyunca, cuma, cumartesi, pazar ve pazartesi günleri dana kıymanın fiyatı 47 TL’den, dana kuşbaşıyı 49,5 TL’den ve kemikli dana eti ise 45 TL’den satılacak. İlgi görmesi durumunda ise bu fiyat uygulaması Ramazan ayı boyunca devam edecek.