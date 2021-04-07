Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Reklamı Kapat
07 Nis 2021 - 20:30- Gündem G: 07 Nis 2021 - 20:34

Vadi Besicilik, Ramazan’da  etsiz ev bırakmayacak

İş insanı Cezmi Çiçek’in Başiskele’de işlettiği Vadi Besicilik, Ramazan nedeniyle zararına satış yapacak bir sosyal sorumluluk uygulaması başlatıyor. Pandeminin olumsuz etkileri nedeniyle geçim sıkıntısı çekenler düşünülerek yapılan kampanya ile et fiyatlarını düşüren Vadi Besicilik, Ramazan’da etsiz ev bırakmayacak

mask

İş İnsanı Cezmi Çiçek “İste Vadi’den Gelsin” sloganıyla ‘Ramazan’da Her Eve Et Girsin’ projesini başlatıyor. Vadi Besicilik’in sahibi Cezmi Çiçek, “ Kocaeli’nin ilk ve tek organik ve doğal ürünler marketi olarak Ramazan’da her eve et girsin’ diye böyle bir kampanya düzenledik. Bugün her yerde en uygun etin fiyatı 60 – 70 TL, dana kıymanın fiyatı 60 TL, kemikli etin fiyatı 57 TL. Biz bu fiyatları maliyetine indirerek satışa başlıyoruz” dedi. 


“ZARARINA SATIŞ”

Cezmi Çiçek, “ Covid-19 nedeniyle herkesin maddi durumu bozuldu. İşsiz kalan insanlar ve iş yapamayan esnafların sayısı oldukça arttı. Marketimize gelip 100 gram kıyma alanlar var. Utana sıkıla 10 TL’lik kuşbaşı alanlar var. Bu durum bizi de derinden üzüyordu. Hesabımızı kitabımızı yaptık. Yapacağımız zararı da göz önünde bulundurarak, maliyetinin altında et satışlarına başlıyoruz” şeklinde konuştu. 


FİYATLARI AÇIKLADI

Başiskele Galiperenoğlu Caddesi Yeşilyurt Mahallesi B Blok adresinde bulunan Vadi Doğal Ürünler Marketi’nde Ramazan öncesi 4 günü boyunca, cuma, cumartesi, pazar ve pazartesi günleri dana kıymanın fiyatı 47 TL’den, dana kuşbaşıyı 49,5 TL’den ve kemikli dana eti ise 45 TL’den satılacak. İlgi görmesi durumunda ise bu fiyat uygulaması Ramazan ayı boyunca devam edecek. 

# Kocaeli, covid-19

07 Nis 2021 - 20:30 - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Kardeş Eller’in sıcak yemeği İFTAR SOFRALARINI ISITACAK mask
Kardeş Eller’in sıcak yemeği İFTAR SOFRALARINI ISITACAK
KOÜ Ziraat Fakültesi yeni  akademik yıla hazırlanıyor mask
KOÜ Ziraat Fakültesi yeni  akademik yıla hazırlanıyor
AFAD’dan 12 kaymakamlıkta  bin 50 kişiye eğitim mask
AFAD’dan 12 kaymakamlıkta  bin 50 kişiye eğitim
İl Kültür Müdürü Taşdelen’den  Kütüphane Haftası ziyaretleri mask
İl Kültür Müdürü Taşdelen’den  Kütüphane Haftası ziyaretleri
Gölcük Piyalepaşa öğrencileri  10 çuval mavi kapak topladı mask
Gölcük Piyalepaşa öğrencileri  10 çuval mavi kapak topladı
Hürriyet: Halkımızın sağlığı  bizim için çok kıymetli mask
Hürriyet: Halkımızın sağlığı  bizim için çok kıymetli
Anket Gölcük Belediyesi'nin hizmetlerinden memnun musunuz?
BEĞEN 29 B
TAKİP ET 6 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Kocaeli'de Ramazan pidesinin fiyatı belli oldu! mask
Kocaeli'de Ramazan pidesinin fiyatı belli oldu!
Pandeminin genel seyri değişti: Yeni bir belirti daha ortaya çıktı mask
Pandeminin genel seyri değişti: Yeni bir belirti daha ortaya çıktı
İzmit-Kandıra yolunda 20 kişilik grup işçilere taşlı sopalı saldırdı mask
İzmit-Kandıra yolunda 20 kişilik grup işçilere taşlı sopalı saldırdı
En az 7 kadın katledildi, 8 kadın seks işçiliğine zorlandı mask
En az 7 kadın katledildi, 8 kadın seks işçiliğine zorlandı
Kocaeli Valiliği'nden kuvvetli yağış uyarısı mask
Kocaeli Valiliği'nden kuvvetli yağış uyarısı
Kocaeli'de bu hafta hava nasıl olacak? İşte cevabı... mask
Kocaeli'de bu hafta hava nasıl olacak? İşte cevabı...

GALERİ

Kocaelispor - 24Erzincanspor (canlı anlatım) mask
Kocaelispor - 24Erzincanspor (canlı anlatım)
Kocaeli’de limanda 15 milyon liralık kaçak eşya ele geçirildi mask
Kocaeli’de limanda 15 milyon liralık kaçak eşya ele geçirildi
Zincirleme trafik kazası: 6 yaralı mask
Zincirleme trafik kazası: 6 yaralı
Kocaeli Memur-Sen ve Kültür Teşekkülleri: Rütbeleri ellerinden alınmalı mask
Kocaeli Memur-Sen ve Kültür Teşekkülleri: Rütbeleri ellerinden alınmalı
Virüs denetimi, uzun araç kuyruğu oluşturdu mask
Virüs denetimi, uzun araç kuyruğu oluşturdu
Yüksek gerilim hattındaki çalışma D-100'ü trafiğe kapattı mask
Yüksek gerilim hattındaki çalışma D-100'ü trafiğe kapattı
BEĞEN 29 B
TAKİP ET 6 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL