Bağımsız Türkiye Partisi Kocaeli İl Başkanı Muharrem Can, BTP İl Siyasi İşler Başkanı Cahit Barutçu, İl Yönetim Kurulu Üyeleri Mehmet Özkaraaslan, Abdülkadir Üstüner, İYİ Parti İl Başkanı Şanbaz Yıldız ve il yönetim kurulu üyelerini parti binasında ziyaret etti. Ziyaretinde BTP İl Başkanı Muharrem Can, “Bağımsız Türkiye Partisi'ne, BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş'a fırsat vermedikçe bir ve beraber olmadığımız müddetçe, Milli Ekonomi Modeli’ni uygulamadan, ülke ve millet olarak asla bu zordan çıkamayız” şeklinde konuştu. BTP Genel Başkanı Merhum Prof. Dr. Haydar Baş'a ait olan “Hoşgeldin Atatürk” adlı eseri hediye etti. Ziyaretten duyduğu memnuniyetini ifade eden İYİ Parti İl Başkanı Şanbaz Yıldız da parti yönetimine başarılar dileyerek çalışmaları hakkında bilgi verdi.
07 Nis 2021 - 16:29- Siyaset Güncelleme: 07 Nis 2021 - 16:31
BTP Kocaeli’den İYİ Parti’ye ziyaret
Bağımsız Türkiye Partisi Kocaeli İl Başkanı Muharrem Can ve yönetimi, İYİ Parti İl Başkanı Şanbaz Yıldız ve yönetimini ziyaret ederek İl Başkanı Yıldız’a merhum Genel Başkan Haydar Baş’a ait olan “Hoşgeldin Atatürk” kitabını hediye etti
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.