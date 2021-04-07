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07 Nis 2021 - 16:30- Siyaset G: 07 Nis 2021 - 16:32

YRP’li Birgül: 3 ilçede sandık  baş müşahidi atayacağız

YRP Gebze İlçe Teşkilatı’nın mart ayı divan toplantısına katılan Genel Merkez Kocaeli Sandık Sorumlusu Yaşar Birgül, “Olası erken seçime hazır olmak için ilk etapta Gebze, Çayırova ve İzmit’te yaklaşık 2000 seçim sandığından her birine dava eri bir sandık müşahidi atayacağız” dedi

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Yeniden Refah Partisi Gebze Teşkilatı mart ayı ilçe divanı toplantısı, Genel Merkez Kocaeli Sandık Sorumlusu Yaşar Birgül, İl Başkan Yardımcısı Erkan Katırağ, İl Sorumlusu Ali Taştan ve teşkilat temsilcilerinin katılımlarıyla ilçe binasında gerçekleşti. Birim raporlarının sunumu mahalle teşkilatlarının raporlarının alınmasıyla devam eden divanda konuşan Genel Merkez Kocaeli Sandık Sorumlusu Yaşar Birgül, “Olası bir erken seçim halinde hazır olmak bakımından sandık baş müşahitlerinin belirlenmesi için ciddi bir çalışma yapılacak. İlk etapta Gebze, Çayırova ve İzmit’te yaklaşık 2000 seçim sandığından her birine dava eri bir sandık müşahidi atayacağız” dedi.

“RAPORLARI ERBAKAN’A İLETECEĞİZ”

Birgül, “İnşallah 12 Nisan’da İzmit, Gebze, Çayırova sandık sorumlularımızı tamamlamış olarak Genel Başkanımız Dr. Fatih Erbakan’a raporlarımızı iletmiş oluruz. Biz darbe planı veya iması yapanların mesajlarını geçmişte olduğu gibi bugünde yok sayıp halkımıza en güzel mesajı Yeniden Refah iktidarında vereceğiz” şeklinde konuştu. Ardından baş müşahit çalışmalarındaki katkılarından dolayı Genel Merkez Sandık Sorumlusu Yaşar Birgül ve İl Başkan Yardımcısı Erkan Katırağ, Fahri Sönmez ve Salih Yaban’a plaket verdiler.
# Kocaeli, İzmit, Gebze

07 Nis 2021 - 16:30 - Siyaset

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