Büyükşehir Koordinatörleri Korkmaz’ı ziyaret etti

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin koordinatörleri Abdullah Köktürk, İbrahim Pehlivan ve Nihat Abiş, Kocaeli Kent Konseyi Başkanı Ali Korkmaz’a ziyarette bulundular. Korkmaz, Kocaeli Kent Konseyi’ni yönetirken şehrin hafızasından da yararlandıklarını hatırlatarak, “Seçildiğimiz günden bu yana ziyaretçilerimizin eksik olmaması, her gün STK, kanaat önderi ve siyasi parti temsilcilerini ağırlamaktan, onlarla görüş alışverişinde bulunmaktan bu nedenle çok mutluyuz. Büyükşehir Belediyesi Koordinatörlerimizin ziyareti de bu anlamda bizler için çok önemliydi. Geçmişte ilçe belediye başkanlığı yapmış, şehrimiz hakkında çok kıymetli bilgilere sahipler. Onlarla iş birliği içinde çalışmaktan keyif alacağız. Bu süreçte sunacakları destek için şimdiden teşekkür ediyoruz” dedi.