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07 Nis 2021 - 16:34- Gündem G: 07 Nis 2021 - 16:37

AFAD’dan 12 kaymakamlıkta  bin 50 kişiye eğitim

Kocaeli AFAD İl Müdürlüğü, “2021 Türkiye Afet Eğitim Yılı” kapsamında 12 İlçe Kaymakamlığında bin 50 kişiye afet eğitimi verdi

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İçişleri Bakanlığınca 2021 yılının “Türkiye Afet Eğitim Yılı” olarak ilan edilmesiyle 12 İlçe Kaymakamlığında muhtar ve ihtiyar heyetine, kurum yönetici ve personelinden oluşan bin 50 kişiye İl AFAD Müdürlüğü, afet eğitimi verdi. Kocaeli AFAD İl Müdürlüğünce gerçekleştirilen afet eğitimlerinde afet farkındalık, afet anındaki doğru davranış biçimleri, Çök-Kapan-Tutun uygulaması, İRAP, TAMP, sivil savunma, yangın ve iyileştirme konuları işlendi. 

AFET FARKINDALIK SÜRECİ

İl AFAD Müdürü Mehmet Emin Koçan, “2021 Afet Eğitim Yılı” kapsamında ilimizin tüm ilçelerinde yoğun bir afet farkındalık süreci yaşandığını belirtti. Bu kapsamda, ilimiz tüm ilçe kaymakamlıkları muhtar ve ihtiyar heyetine ve kaymakamlık personellerine AFAD eğitmenleri; Adem Süer, Sebahattin Yaşa, Hüseyin Çakırca, Alper Şen, Belma Kardaş ve İsmail Aktaş tarafından afet farkındalık, İRAP, TAMP, sivil savunma, yangın ve iyileştirme süreçleri hakkında eğitim verildi.

12 İLÇE KAYMAKAMLIĞINDA EĞİTİM ALAN PERSONEL SAYISI

Körfez Kaymakamlığı: 189

İzmit Kaymakamlığı: 159

Başiskele Kaymakamlığı: 133

Gölcük Kaymakamlığı: 101

Kandıra Kaymakamlığı: 83

Karamürsel Kaymakamlığı: 83

Darıca Kaymakamlığı: 74

Dilovası Kaymakamlığı: 58

Kartepe Kaymakamlığı: 52

Derince Kaymakamlığı: 50

Gebze Kaymakamlığı: 49

# Derince, Kocaeli, İzmit, Gebze, Körfez, eğitim

07 Nis 2021 - 16:34 - Gündem

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