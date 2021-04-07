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07 Nis 2021 - 16:37- Gündem G: 07 Nis 2021 - 16:41

KOÜ Ziraat Fakültesi yeni  akademik yıla hazırlanıyor

2021-2022 Eğitim Öğretim yılında öğrenci alacak olan Kocaeli Üniversitesi Ziraat Fakültesi, bu kapsamda çalışmalarını sürdürüyor.

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Kocaeli Üniversitesi Ziraat Fakültesi akademik kadrosuna Dekan Prof. Dr. Abdullah Çağlar ve Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Oktay Tomar’ın katılmasıyla birlikte, hem eğitim öğretim hazırlık faaliyetlerinde hem de proje ve işbirliklerinde hız kazanıldı. Bu kapsamda Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ile birlikte yürütülen işbirliği çerçevesinde fakülte çevresindeki peyzaj düzenlemeleri yanı sıra, Ziraat Fakültesi akademisyenlerinin hazırladığı rapor doğrultusunda kurumuş ve hastalıklı olan meyve ağaçlarının rehabilitasyonu sağlanacak. 

ÇEVRE DÜZENLEMESİ 

Böylece ömrü dolmuş ve hastalıklı meyve ağaçlarının yapılacak rehabilitasyon çalışmaları ile birlikte geri kazandırılması amaçlanıyor. Yapılacak çevre düzenlemesi sonrasında da fakülte arazisindeki alana kekik, nane, oğul otu gibi çeşitli aromatik bitkilerin ekilmesi planlanıyor. Fakülteye öğrenci alımı ve yapılacak çalışmalar ile birlikte, bu alanda bölgedeki önemli bir eksiklik de giderilmiş olacak.

1.SINIF TARIM ARAZİSİ

Ziraat Fakültesi’nin çalışmaları ve önemi ile ilgili olarak açıklama yapan Dekan Prof. Dr. Abdullah Çağlar, Kocaeli bölgesinin birinci sınıf tarım arazisi olduğuna dikkat çekti. Bölgedeki toprağın oldukça verimli olduğunu ifade eden Dekan Prof. Dr. Çağlar, “Kocaeli Üniversitesi Ziraat Fakültesi’nin faaliyete geçmesi ile birlikte başta Kocaeli olmak üzere bölgedeki önemli bir eksik kapatılmış olacak. Hem bu alanda yetişecek Ziraat mühendisleri hem de fakültenin geliştireceği projeler ile birlikte bölgeye önemli katkılar sunulacak. Fakültemizin kurulmasında ve bugünlere gelmesinde her zaman bize desteklerini sunan Rektörümüz Prof. Dr. Sadettin Hülagü’ye, projelerimize destek sunan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın’a ve emeği bulunanlara teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.

# Kocaeli, Büyükşehir, eğitim, destek

07 Nis 2021 - 16:37 - Gündem

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