Suat Özçağdaş’a Başkan Yıldızlı’dan destek

İstanbul Anadolu Adliyesi 17. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın ilk duruşmasına CHP Kocaeli İl Başkanı Harun Özgür Yıldızlı, CHP Kocaeli İl Bilişim Sekreteri Batuhan Bayındır, geçmiş dönem CHP İstanbul Milletvekili Parti Meclisi üyesi Kadir Gökmen Öğüt, CHP İstanbul İlçe başkanları ve çok sayıda partili katıldı. Olay mahallinde fen kadastro bilirkişisi ve fotoğraf bilirkişi ile keşif yapılmasına karar vererek ileri bir tarihe ertelenen mahkemenin ardından CHP Üsküdar İlçe Başkanı Suat Özçağdaş şunları kaydetti;“Bugün bildiğiniz üzere Kuzguncuk’ta kanuna aykırı bir işlem üzerinden yürüyen bir süreç var. Boğaziçi öngörünüm bölgesinde yapılmış olan bir usulsüzlüğü gidip yerinde görmek istedik. Bu gidip yerinde görme meselesi hukukun inanılmaz zorlanmasıyla özel hayatın gizliliği davasına dönüştü. Boş bir bölgenin gidip incelenmesi, boş bir arazinin fotoğrafının çekilmesini özel hayatının gizliliğini ihlal sürecine döndürülmesiyle karşı karşıyayız. Üsküdar İstanbul’un en kıymetli ilçelerinden biri. Üsküdar’ın içerisinde çok sayıda tarihi ve çevresel değer var. Biz bunları korumaya devam edeceğiz. Nereye gitmemiz gerekiyorsa gitmeye devam edeceğiz. Nereye bakmamız gerekiyorsa bakmaya devam edeceğiz. Hiç kimsenin özel hayatını merak etmiyoruz. Vakıflar Genel Müdürlüğü’den belirsiz bir süreçle kiralanmış olan vakıf arazisinde yine şikayet edilen kişilerin kendilerinin yıkması ile istila işlemini kabul ettikleri bir süreç var ortada. Dolayısı ile şu bilinmelidir ki İstanbul ihanet edilecek bir yer değildir. Üsküdar ihanet edilecek bir yer değildir. Bu da bizim kamu görevimizdir. Ben yalnızca Cumhuriyet Halk Partisi ilçe başkanı değilim. Aynı zamanda belediye meclisinin grup başkanıyım. Dolayısı ile ne bedeli olursa olsun bu kamusal haklarla ilgili mücadelemiz devam edecektir.”