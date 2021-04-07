Kardeş Eller’in sıcak yemeği İFTAR SOFRALARINI ISITACAK

Kardeş Eller Projesi ile hayırsever vatandaşların yardımlarını ihtiyaç sahibi vatandaşlara ulaştıran İzmit Belediyesi, Ramazan ayında sofraları bereketlendirecek. Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü’nün koordinasyonunda hayata geçirilen Kardeş Eller Projesi Ramazan ayına özel destek kampanyasında ihtiyaç sahibi vatandaşların sofralarına sıcak yemek konulacak.



BAŞVURU CUMA BİTİYOR

İzmit Belediyesi Ramazan’da yemeğini pişirme konusunda güçlük çeken ihtiyaç sahibi vatandaşları da yalnız bırakmıyor. Destek kampanyasından yararlanmak isteyen ihtiyaç sahibi İzmitliler, 5 Nisanda başvuruları başlayan sıcak yemek hizmeti için 9 Nisan Cuma gününe kadar İzmit Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğünü arayıp talepte bulunabilecek. Başvuruda isim-soy isim, TC kimlik numarası, adres, telefon numarası ve hanede yaşayan birey sayısının mutlaka bildirilmesi gerekiyor.



BAŞVURU NUMARALARI

Sıcak yemek başvurusunda bulunmak isteyen ihtiyaç sahibi vatandaşlarımız 0262 318 00 00 numaralı hattı arayarak santralden Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü’ne bağlanmayı talep ederek ya da 0262 318 00 00’ı aradıktan sonra 2211 – 2212 – 2214 – 2215 – 2216- 2217 - 2219 – 2221 ve 2230 numaralı iç hatlardan birini tuşlayarak doğrudan müdürlüğe ulaşabilir. Ayrıca 0532 166 41 41 numaralı whatsaap hattı üzerinden de sıcak yemek talebinde bulunulabilir.



‘BİR BAĞIŞ DA SEN YAP’

İhtiyaç sahibi ailelere destek olmak isteyen hayırseverleri ‘Bir bağış da sen yap’ diyerek komşusuna görünmeden iyilik yapmaya davet eden İzmit Belediyesi, Ramazan ayında da birlik, beraberlik ve kardeşlik duygusunu pekiştirecek. Bağışta bulunmak isteyen yardımseverler izmitkardeseller.com adresine girerek ‘Destek Vermek İstiyorum’ butonunu tıklayarak başvuruda bulunabilecek.