Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Reklamı Kapat
07 Nis 2021 - 17:00- Gündem G: 07 Nis 2021 - 17:01

Kardeş Eller’in sıcak yemeği İFTAR SOFRALARINI ISITACAK

İhtiyaç sahibi aileler ile hayırsever vatandaşları ‘iyilikle gülümseten’ İzmit Belediyesi, Kardeş Eller projesiyle Ramazan ayı boyunca iftar sofralarına sıcak yemek götürecek. İhtiyaç sahibi vatandaşlar cuma gününe kadar başvuru yapabilecek 

mask

Kardeş Eller Projesi ile hayırsever vatandaşların yardımlarını ihtiyaç sahibi vatandaşlara ulaştıran İzmit Belediyesi, Ramazan ayında sofraları bereketlendirecek. Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü’nün koordinasyonunda hayata geçirilen Kardeş Eller Projesi Ramazan ayına özel destek kampanyasında ihtiyaç sahibi vatandaşların sofralarına sıcak yemek konulacak. 


BAŞVURU CUMA BİTİYOR
İzmit Belediyesi Ramazan’da yemeğini pişirme konusunda güçlük çeken ihtiyaç sahibi vatandaşları da yalnız bırakmıyor. Destek kampanyasından yararlanmak isteyen ihtiyaç sahibi İzmitliler, 5 Nisanda başvuruları başlayan sıcak yemek hizmeti için 9 Nisan Cuma gününe kadar İzmit Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğünü arayıp talepte bulunabilecek. Başvuruda isim-soy isim, TC kimlik numarası, adres, telefon numarası ve hanede yaşayan birey sayısının mutlaka bildirilmesi gerekiyor.


BAŞVURU NUMARALARI
Sıcak yemek başvurusunda bulunmak isteyen ihtiyaç sahibi vatandaşlarımız 0262 318 00 00 numaralı hattı arayarak santralden Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü’ne bağlanmayı talep ederek ya da 0262 318 00 00’ı aradıktan sonra 2211 – 2212 – 2214 – 2215 – 2216- 2217 - 2219 – 2221 ve 2230 numaralı iç hatlardan birini tuşlayarak doğrudan müdürlüğe ulaşabilir. Ayrıca 0532 166 41 41 numaralı whatsaap hattı üzerinden de sıcak yemek talebinde bulunulabilir.


‘BİR BAĞIŞ DA SEN YAP’
İhtiyaç sahibi ailelere destek olmak isteyen hayırseverleri ‘Bir bağış da sen yap’ diyerek komşusuna görünmeden iyilik yapmaya davet eden İzmit Belediyesi, Ramazan ayında da birlik, beraberlik ve kardeşlik duygusunu pekiştirecek. Bağışta bulunmak isteyen yardımseverler izmitkardeseller.com adresine girerek ‘Destek Vermek İstiyorum’ butonunu tıklayarak başvuruda bulunabilecek.

# İzmit, destek

07 Nis 2021 - 17:00 - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
KOÜ Ziraat Fakültesi yeni  akademik yıla hazırlanıyor mask
KOÜ Ziraat Fakültesi yeni  akademik yıla hazırlanıyor
AFAD’dan 12 kaymakamlıkta  bin 50 kişiye eğitim mask
AFAD’dan 12 kaymakamlıkta  bin 50 kişiye eğitim
İl Kültür Müdürü Taşdelen’den  Kütüphane Haftası ziyaretleri mask
İl Kültür Müdürü Taşdelen’den  Kütüphane Haftası ziyaretleri
Gölcük Piyalepaşa öğrencileri  10 çuval mavi kapak topladı mask
Gölcük Piyalepaşa öğrencileri  10 çuval mavi kapak topladı
Hürriyet: Halkımızın sağlığı  bizim için çok kıymetli mask
Hürriyet: Halkımızın sağlığı  bizim için çok kıymetli
İzmit Belediyesinden kanser hastalarına  ücretsiz psikolojik destek hizmeti mask
İzmit Belediyesinden kanser hastalarına  ücretsiz psikolojik destek hizmeti
Anket Gölcük Belediyesi'nin hizmetlerinden memnun musunuz?
BEĞEN 29 B
TAKİP ET 6 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Kocaeli'de Ramazan pidesinin fiyatı belli oldu! mask
Kocaeli'de Ramazan pidesinin fiyatı belli oldu!
En az 7 kadın katledildi, 8 kadın seks işçiliğine zorlandı mask
En az 7 kadın katledildi, 8 kadın seks işçiliğine zorlandı
Pandeminin genel seyri değişti: Yeni bir belirti daha ortaya çıktı mask
Pandeminin genel seyri değişti: Yeni bir belirti daha ortaya çıktı
İzmit-Kandıra yolunda 20 kişilik grup işçilere taşlı sopalı saldırdı mask
İzmit-Kandıra yolunda 20 kişilik grup işçilere taşlı sopalı saldırdı
Kocaeli Valiliği'nden kuvvetli yağış uyarısı mask
Kocaeli Valiliği'nden kuvvetli yağış uyarısı
Kocaeli'de bu hafta hava nasıl olacak? İşte cevabı... mask
Kocaeli'de bu hafta hava nasıl olacak? İşte cevabı...

GALERİ

Kocaelispor - 24Erzincanspor (canlı anlatım) mask
Kocaelispor - 24Erzincanspor (canlı anlatım)
Kocaeli’de limanda 15 milyon liralık kaçak eşya ele geçirildi mask
Kocaeli’de limanda 15 milyon liralık kaçak eşya ele geçirildi
Zincirleme trafik kazası: 6 yaralı mask
Zincirleme trafik kazası: 6 yaralı
Kocaeli Memur-Sen ve Kültür Teşekkülleri: Rütbeleri ellerinden alınmalı mask
Kocaeli Memur-Sen ve Kültür Teşekkülleri: Rütbeleri ellerinden alınmalı
Virüs denetimi, uzun araç kuyruğu oluşturdu mask
Virüs denetimi, uzun araç kuyruğu oluşturdu
Yüksek gerilim hattındaki çalışma D-100'ü trafiğe kapattı mask
Yüksek gerilim hattındaki çalışma D-100'ü trafiğe kapattı
BEĞEN 29 B
TAKİP ET 6 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL