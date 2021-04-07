Hayırdır beyler! “1-2”

Kocaelispor sezonun 30. maçında 24 Erzincan ile karşı karşıya geldi. İlk yarıda yediği gollerin ardından sahasında bir kez daha 2-1’lik bir yenilgi alan yeşil siyahlılar camiayı üzmeye devam etti. Kocaeli Valisi Seddar Yavuz’un da izlediği maç sonunda 55 puanla üçüncü sırada kalan Kocaelispor, alttaki takımları iştahlandırdı. Yeşil siyahlılar pazar günü Hekimoğlu Trabzon’a konuk olacak.

BATUHAN KAÇIRDI, HAKAN ATTI

Kocaelispor maça hızlı başladı ve henüz ilk dakikada Batuhan ile mutlak bir gol kaçırdı. Öne geçemeyen yeşil siyahlılar kalesinde golü gördü. 6. dakikada sol çaprazdan kaleye şut çeken Hakan Demir, Bayram’ın sağından topu ağlarla buluşturdu. (0-1) Yediği golden sonra Batuhan, Musa Nizam ve Numan ile net goller kaçıran Kocaelispor kalesinde önemli tehlikeler de atlattı.

1-0’A RAZIYKEN 2-0 İLE KAPADIK

İlk 45 dakikada 24 Erzincan’da Ethem iki kez gole çok yaklaştı, Erzincan ekibinin bir topu da üst direkten döndü. Bu yarıda sarı kartı olan Semih rakibini düşürdü, pozisyon sonrası kart görmeyen Semih adeta direkten döndü. İlk yarının uzatma anlarında Erzincan temsilcisi ikinci golü buldu. Son çizgiden İzmitli futbolcu Uğur Can’ın pasında Batuhan Salman topun gelişine vurdu ve sol köşeden meşin yuvarlağı ağlara göndererek ilk yarının skorunu belirledi. (0-2)

2-1 OLDU, BURAK SÜLEYMAN DİREĞE TAKILDI

Kocaelispor ikinci yarıya Benhur ve Yiğitali hamleleri ile başladı. Yılmaz ve saç baş yolduran Bahattin ise kulübeye çekildi. Yeşil siyahlılar 46’da farkı 1’e indirdi. Yiğitali’nin şutunda Batuhan topa dokundu ve meşin yuvarlak sol köşeden ağlara gitti. (1-2) Beraberlik için yüklenen yeşil siyahlılarda ceza sahası dışında Murat Cem’in çektiği şutta top sağ direğin dibinden dışarıya çıktı. Benhur’un pasında Burak Süleyman yakın mesafeden topu kaleye gönderdi, top direkten döndü.

UĞUR DAŞDEMİR AZ DAHA ATIYORDU

Bitime 15 dakika kala Murat Cem’in pasında Tahir kaleci Murat ile karşı karşıya kaldı. Tahir’in şutunda Murat topu kornere gönderdi. 87’de Erzincan, Uğur Daşdemir ile mutlak bir gol kaçırdı. Bomboş pozisyonda topu önünde bulan Uğur’un şutu soldan az farkla dışarıya çıktı. Dilaver’in köşe vuruşunda Benhur topa vurdu. Erzincan savunması topu gol çizgisi üzerinden çıkardı. Çekilen Numan bu pozisyonda penaltı bekledi.

MÜDÜR İLE BAYRAM İLE BİRBİRİNE GİRDİ!

Kalan sürede başka gol olmadı ve Kocaelispor, Amed’in ardından sahasında bir kez daha rakibine yenildi ve Play-Off yolunda darbe aldı. Maçın ardından Erzincanlı bir grup sporcu ailesi ile bir grup Kocaelisporlu kısa süreli gerilim yaşadı. Kulüp Müdürü İshak Tarcan ile kaleci Bayram ise bir birine girdi. İkilinin sert tartışması şok etti. Çarşamba mesaisinde Hekimoğlu, Amed, Afyon ve Uşak kazandı. Ankara Demir, Çorum ve Sarıyer puan kaybetti. 55 puanla üçüncü sırada kalan yeşil siyahlılar kalan haftalar için alttaki takımların yaklaşmasına izin verdi. Kocaelispor pazar günü ikinci sıradaki Hekimoğlu Trabzon ile deplasmanda karşılaşacak.

Erdem ÖVÜÇ – Ali KÖKSAL