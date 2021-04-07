Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Reklamı Kapat
07 Nis 2021 - 17:44- Spor G: 07 Nis 2021 - 17:49

Hayırdır beyler! “1-2”
mask
Büyütmek için resme tıklayın

Kocaelispor sezonun 30. maçında 24 Erzincan ile karşı karşıya geldi. İlk yarıda yediği gollerin ardından sahasında bir kez daha 2-1’lik bir yenilgi alan yeşil siyahlılar camiayı üzmeye devam etti. Kocaeli Valisi Seddar Yavuz’un da izlediği maç sonunda 55 puanla üçüncü sırada kalan Kocaelispor, alttaki takımları iştahlandırdı. Yeşil siyahlılar pazar günü Hekimoğlu Trabzon’a konuk olacak.

BATUHAN KAÇIRDI, HAKAN ATTI

Kocaelispor maça hızlı başladı ve henüz ilk dakikada Batuhan ile mutlak bir gol kaçırdı. Öne geçemeyen yeşil siyahlılar kalesinde golü gördü. 6. dakikada sol çaprazdan kaleye şut çeken Hakan Demir, Bayram’ın sağından topu ağlarla buluşturdu. (0-1) Yediği golden sonra Batuhan, Musa Nizam ve Numan ile net goller kaçıran Kocaelispor kalesinde önemli tehlikeler de atlattı.

1-0’A RAZIYKEN 2-0 İLE KAPADIK

İlk 45 dakikada 24 Erzincan’da Ethem iki kez gole çok yaklaştı, Erzincan ekibinin bir topu da üst direkten döndü. Bu yarıda sarı kartı olan Semih rakibini düşürdü, pozisyon sonrası kart görmeyen Semih adeta direkten döndü. İlk yarının uzatma anlarında Erzincan temsilcisi ikinci golü buldu. Son çizgiden İzmitli futbolcu Uğur Can’ın pasında Batuhan Salman topun gelişine vurdu ve sol köşeden meşin yuvarlağı ağlara göndererek ilk yarının skorunu belirledi. (0-2)

2-1 OLDU, BURAK SÜLEYMAN DİREĞE TAKILDI

Kocaelispor ikinci yarıya Benhur ve Yiğitali hamleleri ile başladı. Yılmaz ve saç baş yolduran Bahattin ise kulübeye çekildi. Yeşil siyahlılar 46’da farkı 1’e indirdi. Yiğitali’nin şutunda Batuhan topa dokundu ve meşin yuvarlak sol köşeden ağlara gitti. (1-2) Beraberlik için yüklenen yeşil siyahlılarda ceza sahası dışında Murat Cem’in çektiği şutta top sağ direğin dibinden dışarıya çıktı. Benhur’un pasında Burak Süleyman yakın mesafeden topu kaleye gönderdi, top direkten döndü.

UĞUR DAŞDEMİR AZ DAHA ATIYORDU

Bitime 15 dakika kala Murat Cem’in pasında Tahir kaleci Murat ile karşı karşıya kaldı. Tahir’in şutunda Murat topu kornere gönderdi. 87’de Erzincan, Uğur Daşdemir ile mutlak bir gol kaçırdı. Bomboş pozisyonda topu önünde bulan Uğur’un şutu soldan az farkla dışarıya çıktı. Dilaver’in köşe vuruşunda Benhur topa vurdu. Erzincan savunması topu gol çizgisi üzerinden çıkardı. Çekilen Numan bu pozisyonda penaltı bekledi.

MÜDÜR İLE BAYRAM İLE BİRBİRİNE GİRDİ!

Kalan sürede başka gol olmadı ve Kocaelispor, Amed’in ardından sahasında bir kez daha rakibine yenildi ve Play-Off yolunda darbe aldı. Maçın ardından Erzincanlı bir grup sporcu ailesi ile bir grup Kocaelisporlu kısa süreli gerilim yaşadı. Kulüp Müdürü İshak Tarcan ile kaleci Bayram ise bir birine girdi. İkilinin sert tartışması şok etti. Çarşamba mesaisinde Hekimoğlu, Amed, Afyon ve Uşak kazandı. Ankara Demir, Çorum ve Sarıyer puan kaybetti. 55 puanla üçüncü sırada kalan yeşil siyahlılar kalan haftalar için alttaki takımların yaklaşmasına izin verdi. Kocaelispor pazar günü ikinci sıradaki Hekimoğlu Trabzon ile deplasmanda karşılaşacak.

Erdem ÖVÜÇ – Ali KÖKSAL

# Kocaeli

07 Nis 2021 - 17:44 - Spor

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Gölcük Elazığ’ı, Derince Edirne’yi konuk ediyor mask
Gölcük Elazığ’ı, Derince Edirne’yi konuk ediyor
Gebze Futbol Sahasının halısı serildi mask
Gebze Futbol Sahasının halısı serildi
Yaşlı gösteren futbolcu sosyal medyada gündem oldu mask
Yaşlı gösteren futbolcu sosyal medyada gündem oldu
Darıca rakiplerinin sonuçlarını bekliyor mask
Darıca rakiplerinin sonuçlarını bekliyor
İzmitli güreşçiler Antalya’da tecrübe kazandı mask
İzmitli güreşçiler Antalya’da tecrübe kazandı
Derincespor’dan Kocaelispor’a ziyaret mask
Derincespor’dan Kocaelispor’a ziyaret
Anket Gölcük Belediyesi'nin hizmetlerinden memnun musunuz?
BEĞEN 29 B
TAKİP ET 6 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Kocaeli'de Ramazan pidesinin fiyatı belli oldu! mask
Kocaeli'de Ramazan pidesinin fiyatı belli oldu!
En az 7 kadın katledildi, 8 kadın seks işçiliğine zorlandı mask
En az 7 kadın katledildi, 8 kadın seks işçiliğine zorlandı
Pandeminin genel seyri değişti: Yeni bir belirti daha ortaya çıktı mask
Pandeminin genel seyri değişti: Yeni bir belirti daha ortaya çıktı
İzmit-Kandıra yolunda 20 kişilik grup işçilere taşlı sopalı saldırdı mask
İzmit-Kandıra yolunda 20 kişilik grup işçilere taşlı sopalı saldırdı
Kocaeli Valiliği'nden kuvvetli yağış uyarısı mask
Kocaeli Valiliği'nden kuvvetli yağış uyarısı
Kocaeli'de bu hafta hava nasıl olacak? İşte cevabı... mask
Kocaeli'de bu hafta hava nasıl olacak? İşte cevabı...

GALERİ

Kocaelispor - 24Erzincanspor (canlı anlatım) mask
Kocaelispor - 24Erzincanspor (canlı anlatım)
Kocaeli’de limanda 15 milyon liralık kaçak eşya ele geçirildi mask
Kocaeli’de limanda 15 milyon liralık kaçak eşya ele geçirildi
Zincirleme trafik kazası: 6 yaralı mask
Zincirleme trafik kazası: 6 yaralı
Kocaeli Memur-Sen ve Kültür Teşekkülleri: Rütbeleri ellerinden alınmalı mask
Kocaeli Memur-Sen ve Kültür Teşekkülleri: Rütbeleri ellerinden alınmalı
Virüs denetimi, uzun araç kuyruğu oluşturdu mask
Virüs denetimi, uzun araç kuyruğu oluşturdu
Yüksek gerilim hattındaki çalışma D-100'ü trafiğe kapattı mask
Yüksek gerilim hattındaki çalışma D-100'ü trafiğe kapattı
BEĞEN 29 B
TAKİP ET 6 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL