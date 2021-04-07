Kocaeli Derince Fatih İlkokulu Sınıf Öğretmeni Münevver ÖZBAY ŞAHİN ve Malatya Battalgazi Hatunsuyu İlkokulu Sınıf Öğretmeni Makbule BİRİNCİ ‘nin kuruculuğunu yaptığı Kocaeli Derince Çenesuyu İlkokulu Sınıf öğretmeni Ayşe BULUŞ,Bekir Sıtkı Özer Ortaokulu Rehber Öğretmeni Ayşe UÇAR,,Malatya Battalgazi Fırıncı İlkokulu Sınıf öğretmeni Saniye ÖZEN ve İstanbul Üsküdar TEV Türkan Sedefoğlu İlkokul Sınıf öğretmenleri Esvet ÖZER BİLGİN,Soytürk BİLGİN, Kağıthane Osman Faruk Verimer Sınıf Öğretmeni Zühre ÖNEL illerimizden toplam 8 öğretmen ve 150 öğrencinin katılımıyla gerçekleştirilecek olan Masal Sandığım eTwinning Projesi başladı.Bu proje ile Türk anlatı geleneğinin bir parçası olan masallarımızı çocuklarımıza kazandırmak,kültürel miras bağlamında bir farkındalık oluşturmak hedefleniyor.

UZAKTAN EĞİTİM VE CANLI DERS

Çeşitli Web2.0 araçlarının kullanımıyla masalları dijital ortamlara taşımak, Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü’nün Anadolu Masalları Projesinde derlenen Anadolu Masallarını eş zamanlı anlatarak farklı etkinliklerle masal sandıklarımızı doldurmak ,Türk masal kahramanlarımızı tanıtmak ,öğrencilerimizin kendi masallarını yaratmasına olanak sağlamak ,değerlerimizi masallarla kazandırmak kısacası Anadolu’nun kültürel mirasına katkıda bulunmak ve salgın hastalık sürecinde uzaktan eğitim ve canlı derslerle masal anlatı geleneğini canlandırmak isteniyor.