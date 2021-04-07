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07 Nis 2021 - 20:33- Siyaset G: 07 Nis 2021 - 20:37

Hürriyet: Bütçenin her kuruşu İzmitliler’e harcandı

İzmit Belediyesinin 2020 yılında doğrudan temin limitini aştığını halkın hassasiyetlerini incitecek şekilde denetim raporuna yazıldığını belirten İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet, “Pandemi bilinmezliğinde yapılan acil harcamalar limiti yüzde 2 aştı. Kuruşu kuruşuna vatandaş için harcandı” dedi

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İzmit Belediyesinin 2020 yılında doğrudan teminle yaptığı işlerin yasal limiti aşmasıyla ilgili olarak konuya açıklık getiren İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet pandeminin öngörülememesi ve salgın sürecinde öngörülemeyen acil harcamalar çıktığına değindi. Hürriyet, “İzmit Belediyesinin 2020 yılı bütçesi, 5 Ekim 2019 yılında oluşturuldu ve meclis kararı alındı. Böylesine büyük ve dünyayı saran bir salgın yaşanacağından habersiz olarak 2020 yılı bütçesi oluşturuldu.

PANDEMİ BİLİNMEZLİĞİ ve ACİLİYET

2020 yılı Mart ayında tüm dünyayı olduğu gibi İzmit’i de etkileyen Covid-19 pandemisi, tahmini doğrudan temin limitimizin sadece yüzde 2 üzerine çıkmasına neden olmuştur. Pandemi nedeniyle her şeyin hızlı alınması gerekiyor. Pandemi döneminde vatandaşımız beklemez, sağlık, can, hizmet beklemez. Pandemi sürecinin bilinmezlikleri ve ne yazık ki zorlayıcı şartlarında evet doğrudan limiti aşmak zorunda kaldık. Ki aşmayan belediye de yok. Hızlı hareket etmek gerektiği için sınırı aştık ama alım yöntemlerimiz yasaldır. Açıklayamayacağımız hiçbir şeyimiz asla ve asla yok” dedi.

"HALKIN AKLINI KARIŞTIRMAK İÇİN"

Bu zorlu süreçte limitin aşılmasında art niyet aranmaması gerektiğine değinen başkan Hürriyet, “Pandemi sürecinin bilinmezlikleri içerisinde doğrudan limiti aşmak açıklanabilirdir ve kötü niyet taşımayan bir durumdur. Her kuruşu vatandaşımız için harcanmıştır. Tüm harcama kalemlerimizin hepsi açıklanabilir ve hesap verilebilir durumdadır. Ancak vatandaşlarımızın aklını karıştırmak için 26 milyon gibi büyük büyük rakamlar verilmiş ve halkımızın hassas değerleri incitilmeye çalışılmıştır.

"RAKAMLAR DOĞRUYU SÖYLÜYOR"

Buradaki amaç halkı kandırmaktır. 2018’de AKP döneminde doğrudan alımları alt alta sıraladığımızda en yüksek alım tutarı 642 bin lira. Tüm alımları incelediğimizde AKP döneminde 1 yıl içinde 642 bin liradan 50 bin liraya kadar olan alımlarda 97 ayrı firmadan mal ve hizmet alınmış. Biz ise 1 yılda 672 bin liradan 50 bin liraya kadar olan alımlarımızda 147 ayrı firmadan mal ve hizmet almışız. Aradaki farkı görüyorsunuz. AKP bir yılda 97 firmadan mal ve hizmet almış, biz ise 147 ayrı firmadan almışız. Bakıldığı zaman kentimizde birçok esnaftan alışveriş yaptığımız ortadadır” sözlerini kaydetti.
# İzmit, covid-19

07 Nis 2021 - 20:33 - Siyaset

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