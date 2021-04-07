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07 Nis 2021 - 21:49- Gündem G: 07 Nis 2021 - 21:55

Koronavirüsten 276 kişi hayatını kaybetti

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 276 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, 54 bin 740 yeni vaka sayısının olduğu açıkladı.

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Sağlık Bakanlığının Covid-19 bilgilendirme sayfasında Türkiye’nin güncel korona virüs tablosu kamuoyuyla paylaşıldı. Tabloya göre son 24 saatte 276 kişi korona virüsten hayatını kaybetti, toplam can kaybı 32 bin 943’a yükseldi. Toplamda 40 milyon 385 bin 250 test yapıldı. Bugün yapılan 302 bin 108 testten, 54 bin 740 yeni vaka sayısı, 2 bin 203 kişi de yeni hasta sayısı olduğu belirtildi. Toplam vaka sayısının 3 milyon 633 bin 925 olduğu, bugün iyileşen 35 bin 503 kişiyle birlikte toplam iyileşen hasta sayısının 3 milyon 194 bin 978’e yükseldiği, toplam hastalarda zatürre oranının yüzde 3,1, ağır hasta sayısının ise 2 bin 604 olduğu açıklandı.
# covid-19

07 Nis 2021 - 21:49 - Gündem

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