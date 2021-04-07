Soğuk ve yağışlı hava geliyor! Aman dikkat

Yapılan açıklamada, "Beklenen yağışların; Perşembe (08.04.2021) günü Saat: 00:00 ile Pazartesi (12.04.2021) günü Saat: 18:00 arasında Marmara (Trakya, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova) çevrelerinde genellikle yağmur ve sağanak şeklinde; Cuma (09.04.2021) günü bölge genelinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı; Cumartesi (10.04.2021) günü Kocaeli ve Sakarya çevrelerinin aralıklı sağanak yağışlı geçmesi bekleniyor.
Rüzgarın; Kuzey ve Kuzeydoğu (Poyraz) yönlerden orta kuvvette zaman zaman kuvvetli (30-50 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının; Bölge genelinde Perşembe gününden itibaren hissedilir derecede (6 ila 10) azalarak önümüzdeki hafta başına kadar mevsim normallerinin altında seyretmesi bekleniyor.
Meydana gelebilecek; sağanak ve yer yer kuvvetli sağanak yağışlar ile kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadelerine yer verildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.