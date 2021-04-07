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07 Nis 2021 - 23:03- Asayiş G: 07 Nis 2021 - 23:04

Otomobil bariyerlere ok gibi saplandı 2 yaralandı

Körfez D-100 karayolunda kontrolden çıkarak bariyerlere saplanan otomobilin sürücüsü ağır yaralanırken otomobil kullanılamaz hale geldi.

Nuri AKÇAHARMAN
Nuri AKÇAHARMAN Tüm Haberleri
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Alınan bilgiye göre D-100 karayolundan Ankara yönünde seyir halinde olan Oğuzhan Yıldız idaresindeki 41 ABA 937 plakalı otomobil Kirazlıyalı mevkisi DP World Köprüsü mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yol ayrımındaki bariyerlere ok gibi saplandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfiye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada araçta sıkışan sürücü Yıldız ve ismi öğrenilemeyen yanındaki arkadaşı ekiplerin müdahalesi sonucu araçtan güçlükle çıkartıldı. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulansla Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralılardan sürücü Yıldızın hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenilirken ismi öğrenilemeyen arkadaşının ise sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Kazada kullanılamaz hale gelen otomobil çekici ile otoparka götürülürken polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı. Nuri AKÇAHARMAN
# Derince, eğitim

07 Nis 2021 - 23:03 - Asayiş

Muhabir Nuri Akçaharman

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