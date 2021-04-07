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07 Nis 2021 - 23:13- Gündem G: 07 Nis 2021 - 23:26

Hürriyet: 17 binde 1 hata var O da sizin hatanız

İncelenen 17 binden fazla belgeden yalnızca bir tanesinde stopajın ayrı yazılmış olmasını ‘haksız kazanç, yolsuzluk’ gibi imalarla rapora işleyen denetim komisyonuna cevap veren İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet, “Aynı hizmet karşılığında aynı firmaya 2015 yılında sizin kestiğiniz fatura örnek alınmıştır” dedi

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İzmit Belediyesinin 2020 yılında yaptığı iş ve işlemleriyle ilgili 17 binin üzerindeki belgenin incelendiği denetim komisyonu raporunda tek bir faturada stopaj hatası bulundu. Eski dönemdeki aynı harcamanın faturasının örnek alınarak hazırlandığı faturayla ilgili olarak İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet sorumluluğu üstlendi ve “Kasıt aramayın. Önceki dönemde aynı firmadan, aynı hizmet alınmış ve aynı şekilde stopajı ayrı olarak fatura kesilmiş” dedi.


"EN DÜŞÜK FİYAT VEREN FİRMA"

Bahsi geçen konser faturasıyla ilgili açıklama yapan başkan Hürriyet iddialara verdiği yanıtta “Konser faturasından bahsedildi. Eksikliğini, yanlışlığını tespit ettiğimiz her şeye müdahale ediyoruz. Burada hiçbir şekilde kamu zararı yok. Sonuçta en düşük fiyat veren firmadan, bu hizmet o fiyata alınmış. Tek yanlış stopajın ayrı gösterilmiş olması. Bu da usul hatasıdır. ‘Neden bu hata yapıldı?’ diye araştırdığımızda geçmişten gelen uygulama olduğunu gördük” diye konuştu.


"AKP GRUBU’NUN ACİZLİĞİDİR"

AKP döneminde de aynı usul hatası yapıldığını vurgulayan Hürriyet, “2015 yılında Sayı Organizasyon’dan Şaban Yazıcı ve Muhammet Öztürk imzasıyla stopaj ayrı gösterilerek hizmet alındığı görülüyor. Belgeleri de burada. 10 bin liralık işlemi içeren basit bir hata olduğu halde bunu milyonluk yanlış gibi göstermeye çalışmak AKP grubunun da acizliğidir. Başka bir şey bulamayınca bu gözden kaçan hatayı büyütmelerinin nedenini de aslında anlıyoruz” sözleriyle AKP sıralarında soğuk duş etkisi yarattı. 


"TIPKI SİZİN DÖNEMİNİZDEKİ GİBİ"

Stopajın ayrı yazılmasının herhangi bir kasıt içermediğinin altını çizen Hürriyet, “Stopajın ayrı gösterilmesi hata mıdır? Muhasebeyi bilen arkadaşlarımız iyi bilir. Ben anlamam. Hataysa hatadır ama kasıtlı değildir. Kasıt, haksız kazanç, yolsuzluk ya da başka bir sey bizim düzenlediğimiz evrakta yoktur. Hataysa bundan sonra arkadaşlarımız daha dikkatli olacaktır. Stopajla ilgili belediye tahsil etmeli denilmiş. O zaman sizin döneminizdeki stopaj tutarı da tahsil edilmiş miydi? Diye de size soruyorum” sözlerini kaydetti.
# İzmit

07 Nis 2021 - 23:13 - Gündem

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