KTO Meclis Başkanı koronaya yakalandı!

Körfez ilçede geniş kesim tarafından tanınan ve sevilen Körfez Ticaret Odası Meclis Başkanı , İpragaz Tesis Müdürü Güngör Ayhan yapılan Covit -19 testi pozitif çıktı. Evinde 14 gün izole olan Güngör Ayhan’ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.