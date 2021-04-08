Biz ne yapmaya çalışıyoruz! Bilen varsa beri gelsin!

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08 Nis 2021 - 11:48- Spor G: 08 Nis 2021 - 11:49

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Kocaelispor, kendisi gibi Play-Off mücadelesi veren 24 Erzincan’a sahasında 2-1 kaybetti ve ilk 5’i risk etti. İlk yarıda 2-0 geriye düşen rakibi karş...

Erdem ÖVÜÇ
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Kocaelispor, kendisi gibi Play-Off mücadelesi veren 24 Erzincan’a sahasında 2-1 kaybetti ve ilk 5’i risk etti. İlk yarıda 2-0 geriye düşen rakibi karşısında ikinci yarıda skoru çevirmek isteyen yeşil siyahlılar, çok güzel bir dakikada, ikinci yarının hemen başında gol atmasına rağmen umduğunu bulamadı ve 55 puanda kaldı. Pazar günkü rakip Hekimoğlu Trabzon olacak!

SİNİRLER GERİLDİ

Erzincan ekibi ikinci yarının tamamında oyunu Kocaelispor’a bıraksa da, dağınık, amaçsız, temposuz, baskısız oyun bu maçta da devam etti, Sancaktepe, Velimeşe, Kahramanmaraş galibiyetlerinin, örtülü galibiyetler olduğu Erzincan maçında bir kez daha net bir şekilde görüldü. İç sahada 6 puan değerindeki Amed, ardından da Erzincan yenilgileri sinirleri hayli gerdi.

TERCİHLER VE ZAMANLAMA

Erzincan maçında Tahir ile Benhur’un yedek başlaması sorgulanacak konuların başında geldi. Hamle zamanlamasındaki ilginçlikler de yenilgi nedenleri arasındaydı. Dilaver 85’te, İrfan da 89’da kurtarıcı! olarak sahaya sürüldü. Takım içinde her an her şeyi yapabilecek bir futbolcu olan Burak Süleyman’ın erken sayılabilecek bir dakikada, 73. dakikada oyundan alınması, ön maçın sonuna kadar çift ön liberolu düzenle sahada kalınması teknik anlamda eleştiri konuları oldu.

ENDİŞE VERİCİ

Erzincan maçında özellikle orta sahada kaybedilen basit toplar şaşırttı. Topu kaybeden takımda tekrar topu geri kazanmak için geçen zamanın fazla olması öne çıktı. Genel manada yapılan basit top kayıplarının altında yatan hususlar, sorumluluktan kaçma, görevlendirmelerin akil yapılamaması ve belki de en önemlisi duygu eksikliği! olarak görüldü. Birkaç futbolcu dışında takımdaki genel isteksizlik, yere sağlam basılmaması ve hücum melekelerinin düşük seviyede olması kalan haftalar için de endişe karşılanıyor.

PAZAR GÜNKÜ MAÇLAR

Pazar günü Hekimoğlu Trabzon ile karşılaşacak olan yeşil siyahlılar bu maça stres altında çıkacak. Çorum FK deplasmanda Şanlıurfa’ya, Sarıyer de Hacettepe’ye konuk olacak. 24 Erzincan ile Afyon arasındaki maç da Kocaelispor’u yakından ilgilendirirken, Amedspor düşmeme mücadelesi veren Niğde’yi, Uşakspor ise yenilgisiz Manisa’yı ağırlayacak.

08 Nis 2021 - 11:48 - Spor

Muhabir Erdem Övüç

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