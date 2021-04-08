Gelecek Kandıra’da Başkan Turan Şener

Gelecek Partisi Kandıra İlçe Teşkilatında gerçekleştirilen kongrede akademik kariyeri nedeniyle yurt dışına gidecek olan kurucu ilçe başkanı Harun Öztaş aday olmadı. Mustafa Aydın’ın divan başkanlığı yaptığı kongrede Fikret Horos ile Ramazan Çevik ise katip üyelikleri üstlendi. 15 maddelik gündemin görüşülerek karara bağlandığı kongrede 20 yönetim kurulu üyesi ile 16 il kongre delegesi belirlendi. İlçe başkanı seçilen Turan Şener, kurucu ilçe başkanı Harun Öztaş’a bugüne kadar verdiği katkılardan dolayı teşekkür ederek, akademik kariyerinde başarılar diledi. Şener, mazbatayı aldıktan hemen sonra görev dağılımı yaparak sahaya ineceklerini ve etkin bir siyaset yapacaklarını söyledi.
Turan Şener’in yönetim kurulu üyeleri şu isimlerden oluştu;
Zeynel Horos, Cemali Çevik, Ercan Özkan, Ünal Şavk, Önder Tuzcu, Emrah Güneş, Abdullah Kaya, Bülent Kaymak, Gökhan Ak, Fikriye Bozacıoğlu, Kenan Horos, Muhammet Mustafa Türk, Fikret Horos, Ömer Kaya, Mustafa Aydın, Ramazan Çevik, Hasan Kulak, Tufan Yıldız, Tuğrul Acar
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.