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08 Nis 2021 - 12:05- Siyaset G: 08 Nis 2021 - 12:06

Gelecek Kandıra’da Başkan Turan Şener

Gelecek Partisi Kandıra İlçe Teşkilatının 1. Olağan genel kurulu yapıldı. Tek listeyle gidilen genel kurulda 20 kişiden oluşan yönetim kurulu belirlenirken ilçe başkanlığına Turan Şener seçildi.

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Gelecek Partisi Kandıra İlçe Teşkilatında gerçekleştirilen kongrede akademik kariyeri nedeniyle yurt dışına gidecek olan kurucu ilçe başkanı Harun Öztaş aday olmadı. Mustafa Aydın’ın divan başkanlığı yaptığı kongrede Fikret Horos ile Ramazan Çevik ise katip üyelikleri üstlendi. 15 maddelik gündemin görüşülerek karara bağlandığı kongrede 20 yönetim kurulu üyesi ile 16 il kongre delegesi belirlendi. İlçe başkanı seçilen Turan Şener, kurucu ilçe başkanı Harun Öztaş’a bugüne kadar verdiği katkılardan dolayı teşekkür ederek, akademik kariyerinde başarılar diledi. Şener, mazbatayı aldıktan hemen sonra görev dağılımı yaparak sahaya ineceklerini ve etkin bir siyaset yapacaklarını söyledi.

Turan Şener’in yönetim kurulu üyeleri şu isimlerden oluştu;

Zeynel Horos, Cemali Çevik, Ercan Özkan, Ünal Şavk, Önder Tuzcu, Emrah Güneş, Abdullah Kaya, Bülent Kaymak, Gökhan Ak, Fikriye Bozacıoğlu, Kenan Horos, Muhammet Mustafa Türk, Fikret Horos, Ömer Kaya, Mustafa Aydın, Ramazan Çevik, Hasan Kulak, Tufan Yıldız, Tuğrul Acar

# Turan Şener

08 Nis 2021 - 12:05 - Siyaset

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