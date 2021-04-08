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08 Nis 2021 - 12:15- Spor G: 08 Nis 2021 - 12:16

Kocaeli Kadın Futbol Kulübü’nün rakipleri belli oldu

Sağlıkçılarımız için düzenlenen Turkcell Kadın Futbol Ligi kura çekimi gerçekleştirildi. İlimizi temsil eden Kocaeli Kadın Futbol Kulübü D Grubu’nda...

Erdem ÖVÜÇ
Erdem ÖVÜÇ Tüm Haberleri
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Sağlıkçılarımız için düzenlenen Turkcell Kadın Futbol Ligi kura çekimi gerçekleştirildi. İlimizi temsil eden Kocaeli Kadın Futbol Kulübü D Grubu’nda Konak Belediyespor, Karadeniz Ereğli ve Kayseri Gençlerbirliği ile eşleşti.

12 ŞEHİR 16 TAKIM

Turkcell Kadın Futbol Ligi bu sezon 16 takım ile oynanacak. 1. Lig'de yer alan 12 takım ile 2. Lig’den yükselen 4 takımın 2019-2020 sezonundaki sıralamalarına göre takımlar 4 ayrı torbaya ayrıldı. Öncelikle 4. torbada yer alan takımlar kura çekimine bağlı olarak sırasıyla A,B,C ve D gruplarına yerleşti. Diğer torbadaki takımlar da aynı usul ile gruplardaki yerlerini alacak ve 4’er takımlı 4 grup oluşturuldu.

1. OLAN ŞAMPİYONLAR LİGİ’NE GİDECEK

Takımlar 1. turda gruplarındaki diğer takımlar ile birer kez karşılaşacak. Uzatma devrelerinin olmayacağı grup müsabakalarında alınan puanlara göre sıralama belirlenecek. Gruplarında ilk 2 sırayı alan takımlar çeyrek finallerde yer alma hakkını elde edecek. Çeyrek finallerden itibaren müsabakalar eleme usulü gerçekleştirilecek. Yarı final karşılaşmalarında mağlup olan takımlar üçüncülük, galip gelen takımlar ise şampiyonluk mücadelesi verecek. Türkiye şampiyonu olacak takım 2021-2022 sezonunda ülkemizi UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde temsil etme hakkını elde edecek.

TURKCELL KADINLAR 1. LİGİ PUAN DURUMU

A GRUBU

Beşiktaş

Fatih Vatan

Amed Sportif

İlkadım Belediyesi

B GRUBU

Ataşehir Belediye

Hakkarigücü

Adana İdmanyurdu

1207 Antalya

C GRUBU

ALG Gaziantep

Fomget Gençlik

Kireçburnu

Dudullu

D GRUBU

Kocaeli Kadın Futbol Kulübü

Konak Belediyespor

Karadeniz Ereğli

Kayseri Gençlerbirliği

# Kocaeli

08 Nis 2021 - 12:15 - Spor

Muhabir Erdem Övüç

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