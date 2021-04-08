Kocaeli Kadın Futbol Kulübü’nün rakipleri belli oldu

Sağlıkçılarımız için düzenlenen Turkcell Kadın Futbol Ligi kura çekimi gerçekleştirildi. İlimizi temsil eden Kocaeli Kadın Futbol Kulübü D Grubu’nda Konak Belediyespor, Karadeniz Ereğli ve Kayseri Gençlerbirliği ile eşleşti.
12 ŞEHİR 16 TAKIM
Turkcell Kadın Futbol Ligi bu sezon 16 takım ile oynanacak. 1. Lig'de yer alan 12 takım ile 2. Lig’den yükselen 4 takımın 2019-2020 sezonundaki sıralamalarına göre takımlar 4 ayrı torbaya ayrıldı. Öncelikle 4. torbada yer alan takımlar kura çekimine bağlı olarak sırasıyla A,B,C ve D gruplarına yerleşti. Diğer torbadaki takımlar da aynı usul ile gruplardaki yerlerini alacak ve 4’er takımlı 4 grup oluşturuldu.
1. OLAN ŞAMPİYONLAR LİGİ’NE GİDECEK
Takımlar 1. turda gruplarındaki diğer takımlar ile birer kez karşılaşacak. Uzatma devrelerinin olmayacağı grup müsabakalarında alınan puanlara göre sıralama belirlenecek. Gruplarında ilk 2 sırayı alan takımlar çeyrek finallerde yer alma hakkını elde edecek. Çeyrek finallerden itibaren müsabakalar eleme usulü gerçekleştirilecek. Yarı final karşılaşmalarında mağlup olan takımlar üçüncülük, galip gelen takımlar ise şampiyonluk mücadelesi verecek. Türkiye şampiyonu olacak takım 2021-2022 sezonunda ülkemizi UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde temsil etme hakkını elde edecek.
TURKCELL KADINLAR 1. LİGİ PUAN DURUMU
A GRUBU
Beşiktaş
Fatih Vatan
Amed Sportif
İlkadım Belediyesi
B GRUBU
Ataşehir Belediye
Hakkarigücü
Adana İdmanyurdu
1207 Antalya
C GRUBU
ALG Gaziantep
Fomget Gençlik
Kireçburnu
Dudullu
D GRUBU
Kocaeli Kadın Futbol Kulübü
Konak Belediyespor
Karadeniz Ereğli
Kayseri Gençlerbirliği
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.