Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Reklamı Kapat
08 Nis 2021 - 12:18- Gündem G: 08 Nis 2021 - 12:22

Ayasofya Camii İmamı görevinden ayrıldı

 Geçici görevlendirme ile Ayasofya Camii'nde imamlık vazifesini yürüten Prof. Dr. Mehmet Boynukalın görevden ayrılarak Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'ndeki akademik kariyerine geri döndü.

mask

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi İmamı Prof. Dr. Mehmet Boynukalın, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'ndeki akademik görevine geri döndü.

AYRILMA TALEBİNDE BULUNDU

Alınan bilgiye göre, geçici görevlendirme ile Ayasofya-i Kebir Camii'nde imamlık vazifesini yürüten Boynukalın, bu görevinden ayrılma talebinde bulundu. Boynukalın'ın talebi olumlu yanıt buldu. Boynukalın, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde akademik kariyerine devam edecek.

"KADINI ERKEĞE DÜŞMAN EDİYORSUNUZ"

Boynukalın, son dönemde İstanbul Sözleşmesi'ne yönelik yaptığı paylaşımlarla dikkat çekmişti. Boynukalın, "Cinayet cinayettir; cinsiyet değiştirmez; erkek, kadın, çocuk, büyük kimin başına gelirse gelsin ilkemiz: 'Sizin için kısasta hayat vardır' ilahi düsturudur. Sürekli 'kadın cinayetleri' vurgusu, kadını erkeğe düşman etmeye çalışan bir sloganik medya propagandasıdır. Ey insanlar! Şüphesiz, biz sizi bir erkek ve bir kadından yarattık ve tanışasınız diye sizi kavimlere ve kabilelere ayırdık. Allah katında en değerliniz ona karşı gelmekten en çok sakınanınızdır. Şüphesiz, Allah en iyi bilen ve her şeyden haberdar olandır (Hucurat suresi 13)" demişti.


"7 DÜVELE KARŞI İSTİKLAL MÜCADELESİ VERİYORUZ"

Öte yandan Boynukalın, geçtiğimiz haftalarda yine sosyal medya hesabından ekonomiyle ilgili de açıklamalarda bulunmuştu. Sosyal medya hesabından piyasalardaki hareketliliğe ilişkin bir paylaşımda bulunan Boynukalın, "Bundan yüz yıl önce olduğu gibi istiklal mücadelesi veriyoruz yedi düvele karşı. Terörle, ekonomik savaşla vs. üzerimize geliniyor. Bize düşen sabırla mücadeleye devam etmektir. Allah millete, devlete zeval vermesin. Yolunda olanlara Rabbimiz yardım edecektir" ifadelerine yer vermişti.

PAYLAŞIMLARI TEPKİ ÇEKMİŞTİ

Boynukalın, yaptığı paylaşımlarla pek çok kesimden tepki almıştı. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Merkez Bankası Başkanı'nı uyarmak istiyorum. Görünen o ki o koltuğa yeni talipler var. Hocam dikkatli ol. Ayasofya İmamı da Merkez Bankası Başkanlığına göz kırptı. Sayın Başkan siz siz olun o koltuğa alışmayın" ifadelerine yer verirken, Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyesi olan Cemil Çiçek ise, "Ayrıştıran, toplum barışına ve huzuruna katkı sağlayamayacak açıklamalar, bu ruha uygun düşmüyor. Dikkatli davranmaları gerekir. Hele hele din görevlilerimizin dikkat etmesi gerek" sözlerine yer vermişti.
# İstanbul, yardım

08 Nis 2021 - 12:18 - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Büyükşehir’den Ramazan’a anlam katan karşılama   mask
Büyükşehir’den Ramazan’a anlam katan karşılama  
Söğüt, “Kentin geleceğini kurtardık” mask
Söğüt, “Kentin geleceğini kurtardık”
Başkan Bıyık, fırınları tek tek denetledi mask
Başkan Bıyık, fırınları tek tek denetledi
Başkan Özlü: “Başiskelemiz’e ve Hemşehrilerimize Gönülden Bağlıyız” mask
Başkan Özlü: “Başiskelemiz’e ve Hemşehrilerimize Gönülden Bağlıyız”
Dilovası mezarlıklarındaki çalışmalar tamamlanıyor   mask
Dilovası mezarlıklarındaki çalışmalar tamamlanıyor  
Hürriyet: 17 binde 1 hata var O da sizin hatanız mask
Hürriyet: 17 binde 1 hata var O da sizin hatanız
Anket Gölcük Belediyesi'nin hizmetlerinden memnun musunuz?
BEĞEN 29 B
TAKİP ET 6 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Kocaeli'de Ramazan pidesinin fiyatı belli oldu! mask
Kocaeli'de Ramazan pidesinin fiyatı belli oldu!
Pandeminin genel seyri değişti: Yeni bir belirti daha ortaya çıktı mask
Pandeminin genel seyri değişti: Yeni bir belirti daha ortaya çıktı
İzmit-Kandıra yolunda 20 kişilik grup işçilere taşlı sopalı saldırdı mask
İzmit-Kandıra yolunda 20 kişilik grup işçilere taşlı sopalı saldırdı
En az 7 kadın katledildi, 8 kadın seks işçiliğine zorlandı mask
En az 7 kadın katledildi, 8 kadın seks işçiliğine zorlandı
Acılı baba: Kızım ‘Bu adam öldürürse boğarak öldürür’ dedi mask
Acılı baba: Kızım ‘Bu adam öldürürse boğarak öldürür’ dedi
Kocaelisporlu Hürriyet Gökdeniz’e moral verdi  mask
Kocaelisporlu Hürriyet Gökdeniz’e moral verdi 

GALERİ

Kocaelispor - 24Erzincanspor (canlı anlatım) mask
Kocaelispor - 24Erzincanspor (canlı anlatım)
Kocaeli’de limanda 15 milyon liralık kaçak eşya ele geçirildi mask
Kocaeli’de limanda 15 milyon liralık kaçak eşya ele geçirildi
Zincirleme trafik kazası: 6 yaralı mask
Zincirleme trafik kazası: 6 yaralı
Kocaeli Memur-Sen ve Kültür Teşekkülleri: Rütbeleri ellerinden alınmalı mask
Kocaeli Memur-Sen ve Kültür Teşekkülleri: Rütbeleri ellerinden alınmalı
Virüs denetimi, uzun araç kuyruğu oluşturdu mask
Virüs denetimi, uzun araç kuyruğu oluşturdu
Yüksek gerilim hattındaki çalışma D-100'ü trafiğe kapattı mask
Yüksek gerilim hattındaki çalışma D-100'ü trafiğe kapattı
BEĞEN 29 B
TAKİP ET 6 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL