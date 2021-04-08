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08 Nis 2021 - 12:40- Siyaset G: 08 Nis 2021 - 12:43

YSK açıkladı! O parti seçime girebilecek

Bugün yayımlanan Resmi Gazete’de, Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) Gelecek Partisi ile ilgili kararı açıklandı. Buna göre, Gelecek Partisi Afyonkarahisar’ın Güney Beldesi’nde belediye başkanlığı ve belediye meclis üyeliği seçimlerine katılabilecek.

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YSK tarafından açıklanan kararda, “Gelecek Partisi’nin oy verme günü olan 06 Haziran 2021 tarihinden altı ay öncesi olan 06/12/2020 tarihi itibariyle illerin en az yarısında teşkilatlanmasını tamamladığı, dolayısıyla 298 sayılı Kanunun 14üncü maddesinin onbirinci fıkrası ile 2820 sayılı Kanunun 36ıncı maddesinin öngördüğü koşullara sahip olduğunun tesğit edilmesi nedeniyle, 06 Haziran 2021 tarihinde yapılacak olan Güney Beldesi Belediye Başkanlığı ve Belediye Meclis Üyeliği Seçimine katılma koşullarını taşıdığı anlaşılmıştır” ifadeleri kullanıldı. Bu kararın ardından Gelecek Partisi, Güney’de seçime girebilecek yirminci parti oldu.
# Gelecek Partisi

08 Nis 2021 - 12:40 - Siyaset

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