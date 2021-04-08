Güney: “Komisyon krizi yoktu, bir korku krizi vardı”

Geçtiğimiz Salı günü yapılan İzmit Belediye Meclisi Nisan Ayı meclis toplantısında okunan Denetim Komisyonu raporunun yankıları devam ediyor. Meclis toplantısı sonrası İlçe yönetimini toplayan AKP İzmit İlçe Başkanı Ali Güney, bugün partinin ilçe binasında basın açıklaması gerçekleştirdi. Açıklamaya İlçe Başkanı Güney’in yanı sıra AKP Grup Başkanvekili Muharrem Tutuş ve Denetim Komisyonu Başkanı Fikret Hocaoğlu katıldı.

“GEÇMİŞ DÖNEM İLE İLGİLİ AÇIKLARI DAVA BİLE YOK”

Başkan Güney toplantıda yaptığı açıklamada, “Yandaşa ve betona değil işçiye hakkını veriyorum diyenlerin gerçek maskesi düştü. Raporda imzası bulunan meclis üyelerine teşekkür ediyorum. Bu rapor daha çok konuşulacak. Doğru düzgün Atatürk heykeli dikemediler. Bu anlayış göreve geldiğinde çok büyük laflar etti. İki yıl oldu dönemin yöneticileri ile ilgili açtıkları dava bile yok. İçişleri bakanlığının resmi yazısının bile gereğini yapmadılar. İnsanlık onurunu hiçe sayarak işten attıkları ve geri dönen işçilerden özür bile dilemediler” dedi.

“USULSÜZLÜKLERİ ORTAYA KOYDUK”

Cumhur ittifakına denetim görevinin verildiğini ifade eden Güney, “Milletimiz Cumhur İttifakına denetim görevi verdi. 2020 yılında hangi usulsüzlüklere imza atıldığın gördük. Milletvekilinin kardeşine ve kendi değimi ile İl Başkanının dedesinin amcasının oğlunun oğluna ki biz ona yeğen diyoruz nasıl ihaleler verdiklerini gördük. Bu bulgulara sorumluları tarafından “kıytırık”, “değersiz” denmesi daha derin kirli ilişkilerin varlığı konusundaki şüphelerimizi artırmaktadır. Belediye kadrolarını siyasi hesaplarını kapatmak için kullanan, şehrin çıkarı yerine kendi çıkarları için her gün 3’er 5’er adam alarak kadroları şişiren, belediye yan şirketlerine İzmit'le herhangi bir bağı dahi olmayan açık ve gizli ittifak yaptıkları tüm partilerden isimleri atayarak siyasi zeminini güçlendirmeye çalışan birinin, CHP'li Milletvekilinin kardeşine 217.347 TL'lik belediyeden ihalesiz iş vermesinin neresi kıytırıktır? Kongrede açıkça taraf olduğu il başkanının yeğenine doğrudan ihale verilmesinin açıklanamayabilir bir tarafı var mıdır? 2020 yılının eylül ayında kurulup 310 bin liralık iş alan gizemli reklam şirketinden bahsetmeyelim mi? Biz bunların hiçbirini siyasi hırs ile yapmıyoruz. Bir rakamları, belgeleri ve usulsüzlükleri ortaya koyduk” şeklinde konuştu.

“USULSÜZLÜKLERİ KABUL ETMEKTİR”

Sözlerine devam eden Güney, “Fatma Hanım ise tam tersine bütün bu gerçeklerin üzerini örtmek için partimize ve meclis üyelerimize gerçek dışı ithamlarda bulunuyor, tehdit ediyor. İki yıldır her sıkıştığında olduğu gibi yine geçmişle ilgili belgeleri ortaya çıkarırım diyor. Allah aşkına, CHP'li milletvekilinin kardeşine ve CHP İl Başkanı'nın yeğenine ihalesiz doğrudan iş verdiği ortaya çıktıktan sonra hangi belediye başkanı “Ben de elimdeki belgeleri çıkartırım” der ki. Bu yaptığı usulsüzlükleri alenen kabul etmektir. Bu panikten dolayıdır ki Fatma Hanım meclisi yarıda bırakıp adeta kaçarcasına gitmiştir” dedi.

“KENDİ MÜDÜRLERİNİ YALANLIYOR”

Açıklamasının devamında belgeler gösteren Güney, “İl Başkanının yeğenine 39 kez doğrudan temin ile iş verilmiş. CHP Eski İl Gençlik Kolları Başkanına doğrudan temin yöntemi ile 462 bin liralık iş verilmiş. Seçim sonrasında kurulmuş 309 bin liralık doğrudan temin ile iş almış firma var” dedi. CHP İzmit İlçe Başkanı Hakan Çakar’ın denetim raporu ile ilgili açıklamalarında da cevap veren Güney, “Nisan oturumu 12 Nisan’a ertelendi. Biz 6. Maddede kaldık. Henüz faaliyet raporu okunmadı Birileri Hakan Abi’ye faaliyet raporunun henüz okunmadığını söylerse iyi olacağı kanaatindeyiz. Ortalıkta bir komisyon krizi yoktu, bir korku krizi vardı. Fatma Hanım denetim raporu ile ilgili açıklamaların yalan olduğunu ifade etti. Denetim raporundaki belgelerde kendi müdürlüklerinin ve meclis üyelerinin imzası da yer alıyor. Kendi müdürlerini yalanlıyor” dedi.