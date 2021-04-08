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08 Nis 2021 - 13:55- Asayiş G: 08 Nis 2021 - 13:56

Kontrolden çıkan otomobil kaldırıma çıktı: 1 yaralı

 Kartepe Fevzi Çakmak Mahallesinde bulunan dört yol kavşağında kontrolden çıkan otomobil yolun sağında duvarda çalışma yapan Şaban Yılmaz’a çarptı. Hastaneye kaldırılan Yılmaz’ın sağ kalça ve diz kapağı arasında kırıklar oluştu. 

Nuri AKÇAHARMAN
Nuri AKÇAHARMAN Tüm Haberleri
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Alınan bilgiye göre 3 Nisan 2021 Cumartesi akşamı Kartepe Fevzi Çakmak Mahallesinde M.B idaresindeki EF871NJ plakalı otomobil, dört yol kavşağı mevkiinde dönüş yaptığı sırada kontrolü kaybederek yolun sağında duvarda çalışma yapan Şaban Yılmaz (54) isimli vatandaşa çarptı. Çarpmanın etkisiyle Şaban Yılmaz yere yığıldı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Yılmaz, ambulansla Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırıldı.

KAMERALARA YANSIDI

Sağ ayağının diz kapağı ile kalçası arasında kırıkların oluştuğu olduğu öğrenilen Yılmaz’ın tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Olayla ilgili gözaltına alınan sürücü M.B.’ye işlem yapılırken, yaralanan Şaban Yılmaz’ın yakınları ise hukuki haklarını sonuna kadar arayacaklarını söyledi. Öte yandan kaza anı bir iş yerinin güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde kontrolden çıkan otomobilin savrularak duvarın kenarında çalışma yapan Şaban Yılmaz’a çarpması görünüyor.

# Kocaeli

08 Nis 2021 - 13:55 - Asayiş

Muhabir Nuri Akçaharman

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