Kontrolden çıkan otomobil kaldırıma çıktı: 1 yaralı

Alınan bilgiye göre 3 Nisan 2021 Cumartesi akşamı Kartepe Fevzi Çakmak Mahallesinde M.B idaresindeki EF871NJ plakalı otomobil, dört yol kavşağı mevkiinde dönüş yaptığı sırada kontrolü kaybederek yolun sağında duvarda çalışma yapan Şaban Yılmaz (54) isimli vatandaşa çarptı. Çarpmanın etkisiyle Şaban Yılmaz yere yığıldı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Yılmaz, ambulansla Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırıldı.
KAMERALARA YANSIDI
Sağ ayağının diz kapağı ile kalçası arasında kırıkların oluştuğu olduğu öğrenilen Yılmaz’ın tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Olayla ilgili gözaltına alınan sürücü M.B.’ye işlem yapılırken, yaralanan Şaban Yılmaz’ın yakınları ise hukuki haklarını sonuna kadar arayacaklarını söyledi. Öte yandan kaza anı bir iş yerinin güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde kontrolden çıkan otomobilin savrularak duvarın kenarında çalışma yapan Şaban Yılmaz’a çarpması görünüyor.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.