Pandemide ‘askıda  ekmek’ talebi arttı

Kocaeli'de uzun zamandır devam eden "askıda ekmek" uygulamasına talep arttı. Dünyayı saran koronavirüs salgını nedeniyle ekonomi giderek kötüleşti. İşsizlik arttı, geliri düşük aileler ise bu krizin altında kaldı. Gazetemiz olarak fırıncılarla yaptığımız röportajlarda, pandemi döneminde işsizlikle savaşan sağlığı yerinde ihtiyaç sahibi genç vatandaşların da bazı fırınlardan "askıda ekmek" aldığını öğrendik.

"İŞSİZLİK ARTTI, ASKIDA EKMEĞE TALEP DE ARTTI"

BESİ FIRIN İŞLETMECİSİ ŞENAY YILDIZ: Son zamanlarda askıda ekmeğe talep arttı. Hem alan hem bağış yapan çok oluyor. Artık işsiz kalan gençler de çoğaldı. Bildiğimiz ihtiyaç sahibi genç arkadaşlarımıza da askıda ekmek vermeye başladık. Bayat ekmek değil genel anlamda taze ekmek satıyoruz. Askıda ekmekleri de hep taze veriyoruz.

"İHTİYAÇ SAHİBİ OLMAYANLAR DA ASKIDA EKMEK İSTİYOR"

TARİHİ TADIM FIRIN İŞLETMECİSİ EMRAH TATLI: Askıda ekmeğe talep arttı. İhtiyaç sahibi olan da olmayan da almaya başladı. Biz gerçekten ihtiyaç sahibi olanlara veriyoruz. Fakat vermediğimiz zaman da şikayet ediyorlar. Askıda ekmeği sadece ihtiyaç sahipleri aldığını düşünmüyorum. Cuma günleri askıda ekmeğe bağış çok fazla oluyor. Ortalama 200 askıda ekmek oluyor.

"İHTİYAÇ SAHİBİ İNSANLARIN SAYISI HER GÜN ARTIYOR"

UYGAR FIRIN İŞLETMECİSİ HABİP MASKAN: Askıda ekmek olsa da olmasa da biz veriyoruz. Bazen bir ekmek yerine beş ekmek veriyoruz. İhtiyaç sahibi insan çok arttı. Biz de elimizden geldiği kadar fırıncılar olarak destek vermeye çalışıyoruz. Askıda ekmek gibi bayat ekmek soran da oluyor. Bayat ekmekte normal ekmeğin yarı fiyatına satılıyor.



ASKIDA EKMEK UYGULAMASI BENCE GÜZEL BİR UYGULAMA

KALYONCU FIRIN İŞLETMECİSİ SİNEM GÜVEN: İhtiyaç sahibi insanlar ülkemizde çoğaldı. Ben bu uygulamanın tüm illerde yapılmasını isterim. Kocaeli'de uzun zamandır yapılıyor. Gerçekten askıda ekmek uygulaması güzel bir uygulama. Çok fazla ihtiyaç sahibi var. Bayat ekmeğe de talep arttı, ama biz soranlara yine de taze ekmek veriyoruz.



ASKIDA EKMEĞE TALEP HEP VARDI, ŞİMDİ ARTTI



DOYUM FIRIN İŞLETMECİSİ AŞIR DAMAR: Askıda ekmeğe talep hep vardı, şimdi de devam ediyor. Bayat ekmek biz çok bulundurmuyoruz. İhtiyaç sahiplerini hiçbir zaman boş çevirmem, her zaman taze ekmek veririm. Askıda ekmek olsa da olmasa da soran olunca ekmek veriyoruz.



PANDEMİ DÖNEMİNDE ASKIDA EKMEĞE TALEP ARTTI

FIRIN İŞLETMECİSİ ŞENAY YURTTUTMAZ: Pandemi döneminde askıda ekmek uygulamasına talep arttı. En çok sokağa çıkma yasağından bir gün önce talep oluyor. Askıda ekmeğe Kocaeli'de vatandaşlarımızın çoğu yardımda bulunuyor. Bu konuda vatandaşlarımız her zaman çok duyarlı. Bayat ekmek soranlara satmıyoruz, fakat genel anlamda askıda bayat ekmek soranlara da taze ekmek veriyoruz.,

İHTİYACI OLMAYANLAR DA ASKIDAN EKMEK İSTİYOR

CEYLAN FIRIN İŞLETMECİSİ YUNUS CEYLAN: Cuma günleri ve kandil günleri diğer günlere istinaden yardım çok fazla oluyor. Halk bu konu hakkında bilinçlendi. Maalesef bazen yardıma ihtiyacı olmayan insanlar da askıda ekmek istiyor. Bu sebepten dolayı biz de tam değerlendirme yapamıyoruz" dedi.



ASKIDA EKMEĞE GENEL ANLAMDA BİLİNÇ ARTTI

FIRIN İŞLETMECİSİ KENAN ŞAŞMAZ: Askıda ekmek için her zaman talep vardı. Son zamanlarda ihtiyaç sahibi genç öğrenciler de oluyor. Askıda ekmeğe genel anlamda bilinç arttı. Bizim vatandaşlarımız bu konuda çok duyarlı. Bayat ekmek satmıyoruz fakat satan fırınlar olduğunu da duyduk" şeklinde konuştu.