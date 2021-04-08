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08 Nis 2021 - 17:52- Spor G: 08 Nis 2021 - 17:55

Bayraktar: Kocaelispor  bu kentin lokomotifidir

Kocaelispor Kulübü Başkanı Engin Koyun ve yönetimini ziyaret eden Derince Belediye Başkan Yardımcısı Kemal Bayraktar “Kocaelispor; profesyonel ve ama...
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Kocaelispor Kulübü Başkanı Engin Koyun ve yönetimini ziyaret eden Derince Belediye Başkan Yardımcısı Kemal Bayraktar “Kocaelispor; profesyonel ve amatör futbol kulüplerinin ilimizdeki lokomotifidir” dedi


HER ZAMAN KOCAELİSPOR’UN YANINDAYIZ

27 Mart Cuma günü gerçekleştirdiği kongre ile Engin Koyun başkanlığında yeni yönetim kurulunun göreve geldiği Kocaelispor Kulübü’ne hayırlı olsun ziyaretleri sürüyor. Derince Belediye Başkan Yardımcısı Kemal Bayraktar, Belediye Derincespor Kulübü Başkanı Ahmet Güntepe, Belediye Derincespor Yöneticileri Haşmet Uçar, Murat Subaşı ve Derince Belediyesi Spor Müdürü Osman Cömert, Kocaelispor Başkanlığı’na seçilen Engin Koyun ve yönetimini ziyaret etti. Körfez Burunga Tesisleri’nde gerçekleşen görüşmede görüşlerini belirten Başkan Bayraktar, “Kocaelispor; profesyonel ve amatör futbol kulüplerinin ilimizdeki lokomotifidir. Bizler Belediye Derincespor Yönetimi ve Derince Belediyesi olarak Kocaelispor’umuzun her zaman yanındayız ve olmaya da devam edeceğiz” dedi.


İNANDIĞIMIZ YOLDA İLERLİYORUZ

Kocaelispor’un sezon sonunda 1. Lig’e yükseleceğine inandığını belirten Bayraktar, “Yeşil siyahlı ekibimiz inanıyorum ki zirve yarışında kalan haftalarda da başarısını sürdürecek ve sezon sonunda üst lige yükselecek” dedi. Bayraktar, ayrıca Kocaelispor Kulübü’nde koronavirüs testleri pozitif çıkan teknik direktör Mustafa Reşit Akçay ve 6 kişi nezdinde yeşil siyahlı camiaya geçmiş olsun dileklerini iletti.  Kocaelispor Başkanı Engin Koyun da Başkan Yardımcısı Kemal Bayraktar, Belediye Derincespor Başkanı Ahmet Güntepe ve yönetimine ziyaretleri dolayısıyla teşekkür ederek, “İnandığımız yolda emin adımlarla ilerliyoruz. Güzel bir kongre sürecini geride bıraktık. Futbolcularımızdan teknik heyetimize kadar ’66 ruhuyla’ çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Sizlere de ayrıca teşekkür etmek istiyorum. Desteğinizi her zaman bizlere hissettirdiniz” dedi.

# Körfez, Derince, koronavirüs

08 Nis 2021 - 17:52 - Spor

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