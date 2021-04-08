Taşköprü hızlı başladı

Körfez ilçenin başarılı kulüplerinden, kent tarihinin en eski yerleşim yeri olarak bilinen Taşköprü’nün temsilcisi Taşkörü Birlikspor, Körfez Spor Adamları ve Körfez Kulüpler Birliği Lokalinde yapılan 3. Olağan genel kurulunda, tek listeyle seçilen Önder Tokuç, kolları sıvadı. 2015 yılında kurulan futbol dalında altı kategoride mücadele eden Taşköprü Birlikspor üç yılda bir yapılan kongre sonrasında yeni başkanını belirlerken, eski başkan Orhan Tuna, yoğun işleri nedeniyle aday olmadı. Kongrede 41 üyeden 39 üye oy kullanırken, Körfez ilçede bulunan spor kulübü başkanları ve kulüp yöneticileri de kongreye yoğun ilgi gösterdi. Yönetim kurulu dokuz, denetim kurulu üç kişiden oluştu.

SALİH YEŞİL DİVAN BAŞKANI OLDU

Kongrede divan başkanlığına Salih Yeşil, divan üyeliklerine Murat Tezer ve Metin Kaplan oy birliği ile seçildi. Gündemde 8 madde oy birliği ile kabul edildi. Kongreye AKP Derince İlçe Başkanı Koray Merdan, Derince Belediye Başkan Yardımcısı Kemal Bayraktar, İYİ Parti Körfez İlçe Başkanı Cahit Sürüm, KASKF Körfez İlçe Sorumlusu Tarık Gürgen katıldı. Kongrede emeği geçen yönetici ve iş adamlarına katkılarından dolayı Taşköprü Birlikspor forması hediye edildi. Eski başkan Orhan Tuna ve yeni başkan Önder Tokuç kısa bir konuşma yapıp, konuklara teşekkür etti.



TAŞKÖPRÜ BİRLİKSPOR

YÖNETİM KURULU ASİL



1-Önder Tokuç

2-Cafer Sevindi

3-Atakan Yavuz

4-Muhterem Sert

5-Murat Koşar

6-Nihat Kaçar

7-Feridun Atar

8-Recai Yıldırım

9-Selahattin Akgül



YÖNETİM KURULU

YEDEK



1-Nejdet Erkan

2-Kadir Çakır

3-Muharrem Atilla

4-Mustafa Gülcan

5-Orhan Yaman

6-Yavuz Kütükçü

7-Kadir Demirel

8-İdris Cömert

9-İsmail Caferoğlu

DENETİM KURULU

ASİL

1-Veysel Şenol

2-Ceyhun Atik

3-Yasin Sönmez



DENETİM KURULU

YEDEK

1-Adnan Karaaslan

2-Saim Güler

3-Tarık Gürgen



KASKF DELEGELERİ

1-Önder Tokuç

2-Murat Koşar

3-Cafer Sevindi