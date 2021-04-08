Taşköprü hızlı başladı

Körfez ilçenin başarılı kulüplerinden, kent tarihinin en eski yerleşim yeri olarak bilinen Taşköprü’nün temsilcisi Taşkörü Birlikspor, Körfez Spor Adamları ve Körfez Kulüpler Birliği Lokalinde yapılan 3. Olağan genel kurulunda, tek listeyle seçilen Önder Tokuç, kolları sıvadı. 2015 yılında kurulan futbol dalında altı kategoride mücadele eden Taşköprü Birlikspor üç yılda bir yapılan kongre sonrasında yeni başkanını belirlerken, eski başkan Orhan Tuna, yoğun işleri nedeniyle aday olmadı. Kongrede 41 üyeden 39 üye oy kullanırken, Körfez ilçede bulunan spor kulübü başkanları ve kulüp yöneticileri de kongreye yoğun ilgi gösterdi. Yönetim kurulu dokuz, denetim kurulu üç kişiden oluştu.
SALİH YEŞİL DİVAN BAŞKANI OLDU
Kongrede divan başkanlığına Salih Yeşil, divan üyeliklerine Murat Tezer ve Metin Kaplan oy birliği ile seçildi. Gündemde 8 madde oy birliği ile kabul edildi. Kongreye AKP Derince İlçe Başkanı Koray Merdan, Derince Belediye Başkan Yardımcısı Kemal Bayraktar, İYİ Parti Körfez İlçe Başkanı Cahit Sürüm, KASKF Körfez İlçe Sorumlusu Tarık Gürgen katıldı. Kongrede emeği geçen yönetici ve iş adamlarına katkılarından dolayı Taşköprü Birlikspor forması hediye edildi. Eski başkan Orhan Tuna ve yeni başkan Önder Tokuç kısa bir konuşma yapıp, konuklara teşekkür etti.
TAŞKÖPRÜ BİRLİKSPOR
YÖNETİM KURULU ASİL
1-Önder Tokuç
2-Cafer Sevindi
3-Atakan Yavuz
4-Muhterem Sert
5-Murat Koşar
6-Nihat Kaçar
7-Feridun Atar
8-Recai Yıldırım
9-Selahattin Akgül
YÖNETİM KURULU
YEDEK
1-Nejdet Erkan
2-Kadir Çakır
3-Muharrem Atilla
4-Mustafa Gülcan
5-Orhan Yaman
6-Yavuz Kütükçü
7-Kadir Demirel
8-İdris Cömert
9-İsmail Caferoğlu
DENETİM KURULU
ASİL
1-Veysel Şenol
2-Ceyhun Atik
3-Yasin Sönmez
DENETİM KURULU
YEDEK
1-Adnan Karaaslan
2-Saim Güler
3-Tarık Gürgen
KASKF DELEGELERİ
1-Önder Tokuç
2-Murat Koşar
3-Cafer Sevindi
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.